地方萬花筒》影／夜間龍舟．鹿港賞燈趣

▲2018鹿港慶端陽系列活動彭湃登場，比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街等區域，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與鹿港越夜越美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

「2018鹿港慶端陽系列活動」，6日上午在鹿港藝術村舉行，彰化縣長魏明谷宣布相隔28年之久的「隔岸拔河」競賽今年將在福鹿溪重現，為端午佳節增添不同以往的樂趣，魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與盛會。

魏明谷表示，鹿港慶端陽正好在夏天舉行，天氣炎熱，所以在兩年前改成夜間划龍舟，並將鹿港慶端陽從白天延伸到晚上，創造夜的經濟、夜的觀光，讓大家瞭解原來鹿港越夜越美麗，今年夜間划龍舟邁入第三年，除了有慕名而來的廈門隊要來參賽，並要觀摩夜間龍舟賽，因為中國大陸的端午節沒有舉辦夜間龍舟賽，甚至連台南、雲林都要來觀摩夜間划龍舟，所以鹿港慶端陽夜間划龍舟真的造成轟動。



▲2018鹿港慶端陽系列活動彭湃登場，比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街等區域，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與鹿港越夜越美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

魏明谷指出，鹿港慶端陽系列活動可說是全台灣最大規模的慶端陽活動，今年除了國際龍舟錦標賽之外，還有刺激的隔岸拔河、拋繡球趣味活動、踩街遊行、街頭藝人表演、魯班公宴等活動，範圍從福鹿溪龍舟賽會場延伸到鹿港公會堂、鹿港老街、文武廟、天后宮、鹿港藝術村、體育場、彰化縣旅遊服務中心等，景點範圍越來越多，節目越來越精彩。



▲2018鹿港慶端陽系列活動彭湃登場，比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街等區域，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與鹿港越夜越美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

為期一個月的時間到6月24日要點亮鹿港、照亮鹿港，他也邀請全國鄉親到慶端陽及暑假期間一起來鹿港旅遊，品嘗鹿港小吃，體驗鹿港人的熱情，觀賞龍舟賽以及踩街、工藝、雕刻、民俗等藝文活動。



▲2018鹿港慶端陽系列活動彭湃登場，比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街等區域，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與鹿港越夜越美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

慶端陽民俗活動，將於6月9日在鹿港鎮藝術村舉辦「拋繡球趣味活動」，期望藉由傳統習俗結合有趣的拋繡球方式進行聯誼活動，讓單身朋友們能在輕鬆有趣的氛圍下，結交異性朋友。



▲2018鹿港慶端陽系列活動彭湃登場，比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街等區域，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾到彰化鹿港參與鹿港越夜越美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

還有各項豐富活動等著民眾參與，包括傳統戲曲「南北管戲曲表演」、「魯班公宴」巧聖先師祀典儀式、送香包、立蛋、親子划龍舟活動等，還邀請蘋果劇團及河堤、紫羅蘭、八號等樂團輪番上陣，帶來精彩的表演，讓民眾一起在夏日夜空下，享受美妙的旋律。