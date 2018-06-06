地方萬花筒》影／大葉大學身障生錢怡君 媽媽伴讀四年

大葉大學6日舉辦「就葉啟航，夢想職飛」校園徵才暨實習博覽會，40家廠商釋出近2千名職缺，讓學生畢業即就業。活動現場有一對特別的身影，資訊管理學系大四的身障生錢怡君，在媽媽的陪同下，到校園徵才攤位洽詢。



▲大葉大學資管系大四生錢怡君(右)的媽媽(左)，陪女兒到校園徵才博覽會找工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

資訊管理學系四年級的錢怡君表示，生病的時候因為年紀還小，並不知道害怕，長大一點後，身邊的家人朋友都很照顧她，爸爸在她念國、高中時每天接送她，幫她背書包進教室，同學怕她行動不便會跌倒，都會陪在她旁邊，到了大學，媽媽陪她一起到外縣市念書，每天載她上下課，她覺得自己很幸福。



▲身障生錢怡君(右二)，媽媽伴讀四年，吳為聖主任(右一)與包冬意老師(左一)都很肯定母女的認真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

就讀資管系學到很多網頁程式、APP程式設計、管理學知識，應用層面很廣，她也選修了學校與溫世仁文教基金會合作開辦的「新服務人才」課程，透過企業高階主管的授課，更認識產業，對於求職她沒有設限，她感謝家人長期以來無怨無悔的關心，希望自己能有一份穩定的工作，越來越獨立。



▲錢媽媽(中)陪大葉大學資管系四年級的女兒錢怡君(右)到校園徵才博覽會詢問。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

錢怡君的媽媽郭貴香女士說，女兒小時候很瘦弱，常感冒且走路一拐一拐的，後來才檢查出是先天性肌肉病變，國中時出現嗜睡現象，檢查發現是肺塌陷，從此晚上睡覺需要戴呼吸器，但女兒並沒有因為領有中度身障手冊就失去鬥志，她比家人都更樂觀。四年前女兒從高雄到彰化念大學，她就陪著女兒一起住進大葉大學，看著女兒在大學四年不斷自我突破，即將步入職場，她覺得很感動也很驕傲。



▲大葉大學身障生錢怡君媽媽伴讀四年。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

錢怡君的導師、資管系副教授包冬意認為，錢怡君雖然學習條件不比其他人有利，但她對學習充滿熱情，對每一門課程都很投入，因此學習表現非常優異，不僅以第一名成績畢業，在學期間也曾參加校外的行銷文案企劃競賽獲獎，樂觀積極的態度是學弟妹的最佳典範，相信她未來投入職場，也會是企業的好人才。