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地方萬花筒》影／大葉大學身障生錢怡君 媽媽伴讀四年

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/07 00:28
▲大葉大學資管系四年級的錢怡君(右)與媽媽到徵才博覽會現場了解求職相關事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）
▲大葉大學資管系四年級的錢怡君(右)與媽媽到徵才博覽會現場了解求職相關事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

大葉大學6日舉辦「就葉啟航，夢想職飛」校園徵才暨實習博覽會，40家廠商釋出近2千名職缺，讓學生畢業即就業。活動現場有一對特別的身影，資訊管理學系大四的身障生錢怡君，在媽媽的陪同下，到校園徵才攤位洽詢。

大葉大學學務長黃娟娟指出，今年有40家企業參加，提供學生多元求職選擇，徵才產業包含科技製造業、文教服務業、流通服務業、餐飲服務業、檢測技術類、健康醫療類、財務金融業、政府單位等。現場也邀請業界專家協助學生探索職涯，指導學生履歷與自傳撰寫技巧，協助學生就好業。


▲大葉大學資管系大四生錢怡君(右)的媽媽(左)，陪女兒到校園徵才博覽會找工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

資訊管理學系四年級的錢怡君表示，生病的時候因為年紀還小，並不知道害怕，長大一點後，身邊的家人朋友都很照顧她，爸爸在她念國、高中時每天接送她，幫她背書包進教室，同學怕她行動不便會跌倒，都會陪在她旁邊，到了大學，媽媽陪她一起到外縣市念書，每天載她上下課，她覺得自己很幸福。


▲身障生錢怡君(右二)，媽媽伴讀四年，吳為聖主任(右一)與包冬意老師(左一)都很肯定母女的認真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

就讀資管系學到很多網頁程式、APP程式設計、管理學知識，應用層面很廣，她也選修了學校與溫世仁文教基金會合作開辦的「新服務人才」課程，透過企業高階主管的授課，更認識產業，對於求職她沒有設限，她感謝家人長期以來無怨無悔的關心，希望自己能有一份穩定的工作，越來越獨立。


▲錢媽媽(中)陪大葉大學資管系四年級的女兒錢怡君(右)到校園徵才博覽會詢問。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

錢怡君的媽媽郭貴香女士說，女兒小時候很瘦弱，常感冒且走路一拐一拐的，後來才檢查出是先天性肌肉病變，國中時出現嗜睡現象，檢查發現是肺塌陷，從此晚上睡覺需要戴呼吸器，但女兒並沒有因為領有中度身障手冊就失去鬥志，她比家人都更樂觀。四年前女兒從高雄到彰化念大學，她就陪著女兒一起住進大葉大學，看著女兒在大學四年不斷自我突破，即將步入職場，她覺得很感動也很驕傲。


▲大葉大學身障生錢怡君媽媽伴讀四年。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

錢怡君的導師、資管系副教授包冬意認為，錢怡君雖然學習條件不比其他人有利，但她對學習充滿熱情，對每一門課程都很投入，因此學習表現非常優異，不僅以第一名成績畢業，在學期間也曾參加校外的行銷文案企劃競賽獲獎，樂觀積極的態度是學弟妹的最佳典範，相信她未來投入職場，也會是企業的好人才。

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我們不一樣　個個是主角魏明谷歡迎民眾來彰化鬥鬧熱

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