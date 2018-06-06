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海峽論壇／郝龍斌：兩岸要從一家親　深化為一家人

記者戴祺修／綜合報導2018/06/07 06:00
▲國民黨副主席郝龍斌率團拜會大陸中央台辦主任劉結一。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副主席郝龍斌率團拜會大陸中央台辦主任劉結一。（圖／國民黨提供）

國民黨副主席郝龍斌 6 日下午率團拜會大陸中央台辦主任劉結一。郝於會談中表示，過去兩岸之間透過三通「通郵、通商、通航」，深化了兩岸一家親的基礎，現在透過照顧台生、台胞、兩岸配偶的「新三通」，更加深化兩岸一家親，變成「兩岸一家人」。 

郝龍斌說，這次參加海峽論壇最重要的是「交流、合作」，只有交流才能促進了解，只有合作才能創造雙贏。他指出，當前兩岸關係有些波折之際，要從基層、從民間交流做起，這是海峽論壇非常重要的項目，也是國民黨參與這次活動非常重要的目的。 

郝龍斌提到，這次參訪活動，規劃了與台商、台籍師生座談，對於台商、台生、台胞的照顧，現在已經做得很好，但還是有可能發生一些問題，譬如與廈門大學台籍師生座談時發現，部分老師在生活或子女教育上有些問題，需要我們協助、克服。 

郝龍斌強調，大家都希望台灣同胞在大陸得到良好照顧，這是共同的心願，尤其大陸通過 31 項政策以後，我方能感受到效率與執行力。 

在兩岸交流合作上，郝龍斌認為，國民黨與共產黨應該是夥伴關係，透過建立窗口、了解相關問題、共同解決，讓台胞、台生或創業年輕人在這裡真正有「如家」的感覺，這是共同的目標。 

郝龍斌表示，雖然第一次見到劉結一，但之前聽過很多共同朋友的說法，形容劉是說實話、做實事、能下決定、執行力強，且有效率的行政官員，他期盼與劉結一在兩岸關係的合作上，能更進一步促進兩岸和平穩定。 
 

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