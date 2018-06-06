影／升學、就業怎麼選？雙軌訓練旗艦計畫

▲勞動力發展署中彰投分署舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

畢業≠失業，勞動力發展署中彰投分署聯合5所大專校院所合作辦理的「雙軌訓練旗艦計畫」，6日在鹿港文創會館舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，勞動部長許銘春、彰化縣長魏明谷等人與會，本次畢業典禮有別於一般學校典禮的辦理模式，結合團康營隊及講座課程，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。

許銘春表示，學生參加「雙軌訓練旗艦計畫」後，大一到大四都必須每周在事業單位受訓3至4天，在學校上課2天，雖然辛苦，不過學生在受訓期間就可領基本薪資，畢業後，商科的學生至少可領2萬5千元，工科則是可領3萬元以上。

由於這些學生受訓相當紮實，因此企業多半全部留用，一般約有9成學生會被留用，其他1成的學生則是自己不想留在原來受訓的企業，想找更好的工作，但也很快就找到新工作，因此就業率常是百分之百。



▲勞動力發展署中彰投分署舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

魏明谷表示，透過「雙軌訓練旗艦計畫」，將學業與職場結合一起，一周有二到三天在學校上課，三到四天在職場，相較以往學生能更早接觸職場，提前掌握工作優勢，畢業後就能容易找到工作。習得專業技術是未來工作的保障、通往成功道路的最佳基石，這也就是縣府推動技職教育最主要的目的。



▲勞動力發展署中彰投分署舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

在今年畢業生中，朝陽科技大學的陳昱雯同學，把技術變專業，畢業即就業，在畢業前夕已獲得訓練單位以店長身份留用，薪資待遇比同年齡的社會新鮮人高出許多。



▲勞動力發展署中彰投分署舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

從小生長於單親家庭的她，提及家裡三姐妹由母親一手拉拔長大，從小就希望能趕快長大找到工作，在高三準備升學時，得知政府為青年學子開辦之雙軌訓練計畫，在參訓期間能有穩定的工作、妥善規劃的職場訓練、能貼補家用的薪水、最重要的是畢業後能取得大專學歷，不用為了家庭經濟問題犧牲自己升學的夢想，是兩全其美的最好選擇。



▲勞動力發展署中彰投分署舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

魏明谷說，彰化縣中科四期二林園區已通過二階環評，縣府會積極協助招商，中科四期二林園區是彰化縣未來發展AI人工智慧、精密機械及無人自駕車等生產製造基地，將來能提供兩萬五千個就業機會，彰化縣提供優良的投資與就業環境，期勉學子努力學習、投資自己，未來到彰化工作定居。