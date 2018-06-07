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娛樂

影／男同學搭上小混混　小松菜奈爆：兩人打情罵俏

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/07 08:30

改編自人氣漫畫的《坂道上的阿波羅》描述孤獨的少年薰轉學到新高中後，遇見了一輩子的朋友和愛情，也從音樂中重新展開自己的人生的故事。真人版電影由純愛系大神三木孝浩導演動人執導，傑尼斯團體「Hey! Say! JUMP」成員知念侑李領銜主演，將與日本「國寶級帥哥」中川大志、新世代「空靈女神」小松菜奈共同揮灑爵士青春。

小松菜奈知道知念侑李和中川大志為戲費了不少心力，表示在現場聽到兩人的合奏相當感動，會自然流淚，身體也忍不住跟著開心搖擺。她還爆料：「在拍攝演奏戲時，他們兩人的表情就會變得很生動，視線也很灼熱，有時候還會用眼神打情罵俏，令人心想是怎麼一回事。他們彼此激勵對方，想呈現出好的成果的心情，也令人自然地流下淚水。」當知念侑李和中川大志聽到小松菜奈這段話後，連忙澄清：「我們才沒有打情罵俏呢！」


▲小松菜奈飾演純粹的鄉下女孩。（圖／車庫娛樂 , 2018.6.6）

電影故事敘述西見薫（知念侑李 飾）自幼因為父親工作的關係必須時常轉學，導致他總是和學校生活格格不入，時常沉浸在書本的世界中逃避現實。然而轉學到九州的第一天，他意外結識了班上的小混混千太郎（中川大志 飾）和溫柔細心的律子（小松菜奈 飾），似乎替他的高中生活帶來了不同的火花。薫在一次偶然機會造訪了律子父親開設的唱片行，聽見地下室傳來陣陣鼓聲，這才發現千太郎竟然是一名爵士鼓手。《坂道上的阿波羅》7月20日在台上映。

關鍵字小松菜奈中川大志知念侑李坂道上的阿波羅
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