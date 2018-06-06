轎車高速撞進騎樓 1歲童亡2男輕重傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣大湖鄉6日深夜發生嚴重車禍，一輛小轎車行經靜湖村下街31號前，高速衝撞路邊及騎樓2部貨車，小轎車上一名1歲幼童當場死亡，另有2名大人分別受輕重傷送醫。

苗栗縣消防局指出，6日晚間10時22分接獲車禍救護案件，一輛自小客車由北往南行經大湖鄉下街31號附近，失速衝撞停在路旁2輛貨車，造成3名傷者受傷。

救護人員到場發現一名1歲男童頭顱變形已無呼吸心跳，先行送往大順醫院，但到院搶救後仍宣告不治。另有傷者受困車內，消防隊員使用破壞器材陸續搶救出23歲李姓男子，他的眼角、四肢擦挫傷，意識清楚；另一名24歲高姓男子，頭部受創嚴重，意識昏迷，均送往大千醫院救治。