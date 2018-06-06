倫敦文華東方失火幸未傳傷亡 120消防隊員灌救

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國倫敦市中心12層樓高的文華東方酒店今天失火，濃煙直上雲霄。倫敦消防局（London Fire Brigade）出動20輛消防車和大約120名消防隊員前往灌救。

法新社報導，酒店疏散房客和人員，人群聚集酒店外頭。消防隊在當地時間下午3時55分展開灌救，入夜後料將持續救火。

消防局發言人說：「整個倫敦巿中心都可看到大火引發的濃煙。火勢獲得控制後，火災調查員就會接手了解起火原因。」

酒店發言人表示，一有最新訊息就會對外說明。

五星級飯店文華東方酒店（Mandarin Oriental）先前表示，經將近兩年工程後，上週剛完成「115年以來最全面性的整修」。