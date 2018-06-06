孫安佐被控聯邦重罪 恐終身無法入境美國

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐恐嚇攻擊校園，日前在法庭認罪，案件由美國聯邦接管。聯邦檢方今天表示，已指控孫安佐非法持有彈藥，孫安佐若遭定罪，遣返後將終身無法入境美國。

18歲的孫安佐被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，3月26日遭美國警方逮捕。6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行的審前會議中，孫安佐就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案，啟動遣返程序。

綜合Philly.com等費城媒體報導，目前遭聯邦拘禁的孫安佐以非移民簽證在美國持有超過1600發子彈，違反美國州際商業法，今天在費城出庭，面對新的聯邦指控。