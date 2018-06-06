孫安佐被控聯邦重罪 恐終身無法入境美國

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐恐嚇攻擊校園，日前在法庭認罪，案件由美國聯邦接管。聯邦檢方今天表示，已指控孫安佐非法持有彈藥，孫安佐若遭定罪，遣返後將終身無法入境美國。
18歲的孫安佐被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，3月26日遭美國警方逮捕。6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行的審前會議中，孫安佐就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案，啟動遣返程序。
綜合Philly.com等費城媒體報導，目前遭聯邦拘禁的孫安佐以非移民簽證在美國持有超過1600發子彈，違反美國州際商業法，今天在費城出庭，面對新的聯邦指控。
報導形容，身著寬大綠色囚衣的孫安佐態度平靜，睜大眼睛觀察法庭四周。
聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）在下午舉行的記者會表示，已指控孫安佐以非移民簽證在美國持有彈藥。他說，孫安佐若遭定罪，遞解出境後將永久不得入境美國。
孫安佐聲稱向校園開槍只是開玩笑，但麥史文說，任何人做出這樣的威脅，執法單位都須嚴肅對待，並調查一切線索，「執法機關致力運用一切力量防止攻擊發生，我們必須讓孩童與社會免於受到傷害」。
孫安佐被捕後，賓州上達比（Upper Darby）警方在寄宿家庭起出約1660發彈藥，包括12號徑霰彈槍子彈、0.9釐米口徑子彈、AR-15與AK-47步槍子彈。此外，警方還發現十字弓和弓箭、防彈背心、步槍上膛裝置等器具。
以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑。聯邦裁決與德拉瓦郡法院判處的4至23個月刑期各自獨立，但由於德拉瓦郡法院已裁准由聯邦接管本案，以利遣返程序，孫安佐不必在地方監獄服滿4個月刑期。
孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）4日受訪表示，根據與檢方的協議，若聯邦機關決定將孫安佐遞解出境，孫安佐不會抗告，將自願離開美國。孫安佐遭勒令退學後，已失去留在美國的機會，無論是否被控罪名，孫安佐都必須離開美國。
聯邦當局表示，他們有30天時間撰寫起訴書，在這段期間，可能對孫安佐提出新的指控。（編輯：何宏儒）1070607