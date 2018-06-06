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中央社

美參院版國防授權法 建議美軍參加漢光演習

中央社2018/06/07 05:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）美國參議院軍事委員會公布參議院版國防授權法草案，要求美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習。同時，美方也應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務。

美國參議院軍事委員會於5月24日表決通過參院版2019財政年度國防授權法草案（S 2987），草案內容今天正式對外公開。

草案在第1243條談及台灣。條文指出，參議院認為台灣關係法與六項保證是美台關係基石，美國應當加強與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展有能力、預備的與現代化國防力量，以維持自我防衛能力。

條文指出，基於台灣關係法，美國應該大力支持台灣透過國外軍售、直接商業銷售與工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰爭與海下戰爭能力。美方也應透過確保及時審查與回應台灣的國防物品與國防服務要求，提高對台軍售的可預測性。

第1243條也要求美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演，像是年度漢光演習，台灣也應適當參與美國軍演，並基於台灣旅行法，促進美台高階與一般官員往來。

此外，條文也認為，美台應當擴大人道主義救援與救災合作，美國國防部長也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（PacificParnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，並加強美台間合作。（編輯：何宏儒）1070607

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