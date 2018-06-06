史丹佛性侵案恐龍法官 6成選民投票罷免

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國史丹佛大學學生性侵沒有意識的女子，獲輕判6個月徒刑。做出這項判決的法官引起舉世公憤後，今天在加州一項特別投票中，有60%的投票民眾贊成將他罷免。

舊金山南方的聖克拉拉郡（Santa Clara County）選民今天在期中選舉加州初選的同時進行這項投票，以過半選票將聖克拉拉郡高等法院法官柏斯基（AaronPersky）罷免。

路透社報導，已任職15年的柏斯基將成為加州逾80年來首位遭到罷免的現任法官。

據郡選舉事務處線上提供的非正式結果，今天投票時，17萬6058位選民中，有60%對罷免案投下贊成票。發言人史比瓦克（Steven Spivak）說，選舉事務處可望7月5日正式公布結果。