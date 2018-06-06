史丹佛性侵案恐龍法官 6成選民投票罷免

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國史丹佛大學學生性侵沒有意識的女子，獲輕判6個月徒刑。做出這項判決的法官引起舉世公憤後，今天在加州一項特別投票中，有60%的投票民眾贊成將他罷免。
舊金山南方的聖克拉拉郡（Santa Clara County）選民今天在期中選舉加州初選的同時進行這項投票，以過半選票將聖克拉拉郡高等法院法官柏斯基（AaronPersky）罷免。
路透社報導，已任職15年的柏斯基將成為加州逾80年來首位遭到罷免的現任法官。
據郡選舉事務處線上提供的非正式結果，今天投票時，17萬6058位選民中，有60%對罷免案投下贊成票。發言人史比瓦克（Steven Spivak）說，選舉事務處可望7月5日正式公布結果。
法新社報導，柏斯基2016年審理史丹佛大學（Stanford University）前泳將特納（Brock Turner）性侵案，僅輕判6個月，引發眾怒。
當時19歲的特納被發現在一處垃圾箱附近「撿屍」性侵沒有意識的22歲女子，遭到逮捕。特納否認性侵，強調是在大量飲酒之後兩情相悅下發生的。
他面臨最高14年的有期徒刑，檢方求處6年徒刑，在正常量刑之下，很可能被判至少兩年。不過也是史丹佛大學校友的柏斯基，僅處以有期徒刑6個月。特納後來只服刑3個月，就在2016年9月因表現良好而提前獲釋。
被害人發表聲明說：「一夜飲酒毀掉兩個生命，你的傷害是實際的，你被剝奪了頭銜、學位、學生在籍身分，我的傷害卻是內在看不到的。」字字血淚的12頁聲明發表後，本案受到舉世關注。（譯者：何宏儒）1070607