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再信馬斯克一回！特斯拉跳漲近10% 賣空者單日虧損

鉅亨網2018/06/07 07:04
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在股東以行動表示支持馬斯克的隔日，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週三 (6 日) 股價跳漲近 10%。

特斯拉股價大漲 9.7%，收 319.50 美元，創下 2015 年 11 月 4 日以降最大單日漲幅，也是 3 月 16 日以來最高收盤價，特斯拉股票是週三 Nasdaq 100 指數表現最好者。

貝雅 (Baird) 公司分析師週三在報告中指出，在特斯拉股東會上，馬斯克就連身體語言也是「正面的」，特斯拉「中期內將能達到可持續性的營運現金流與營運獲利，這將是很重要的催化劑。」

貝雅分析師維持給予該公司股票等同「買進」的評級，並維持目標價 411 美元。華爾街平均給予特斯拉股票「持有」評級，而目標價則接近 311 美元，亦即離週三收盤價僅剩 0.8% 漲幅。

CFRA 分析師 Efraim Levy 認為，特斯拉的股東會沒有帶來太大驚喜，但「仍是正面的。然而，我們仍懷疑有關 Q3 和 Q4 達到可持續性正面現金流的說法，也仍估計特斯拉 2019 年第一季需要進行籌資。」

特斯拉股價在過去 12 個月下跌了 13%，但本季上漲超過 15%。相反而言，S&P 500 指數在過去 12 個月上升了 13%，本季僅有 4.4% 升幅。道瓊工業平均指數過去 12 個月漲幅 18%、本季 3.5%。

特斯拉股價走勢

根據金融技術公司 S3 Partners 的估計，由於特斯拉股價週三漲幅創 2 年多來最大，作空特斯拉的投資者一天內就損失超過 10.7 億美元。

S3 預測分析負責人 Ihor Dusaniwsky 表示，自 2016 年以來，按市值估計，特斯拉空頭已經損失了近 50 億美元。

特斯拉是美國市場上賣空最多的股票，也是全球賣空最多的車廠。 S3 的數據顯示，特斯拉的空單餘額總共達 90.3 億美元，與排名第二的亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 空單餘額相比還多出約莫 16 億美元。

空單餘額 (Short Interest)

市場上未回補的空頭數量，也就是交易者借券賣出、仍未買回的總數量。空單餘額一般以百分比表示。例如，某個股空單餘額 3%，就代表該股發行在外的股份有 3% 遭賣空。空單餘額如果相當高，通常意味若市場認為公司前景悲觀，預期股價將走跌。

 

Dusaniwsky 補充，賣空特斯拉讓投資者付出每天融資超過 100 萬美元的代價以跟上，因為做空的費用約莫 3.5%。根據 Dusaniwsky 的說法，今年年初這筆費用僅為 1％左右，但到 4 月之前，做空費用已經跳漲至 3% 以上。

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