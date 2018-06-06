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日本富豪全裸暴斃　22歲嫩妻遭爆曾拍過A片

國際中心／綜合報導2018/06/07 07:48
▲日本富豪野崎幸助上月在家離奇全裸暴斃，家屬把矛頭指向 22 歲的嫩妻「S小姐」。（圖／翻攝自日本《週刊新潮》）
▲日本富豪野崎幸助上月在家離奇全裸暴斃，家屬把矛頭指向 22 歲的嫩妻「S小姐」。（圖／翻攝自日本《週刊新潮》）

日本和歌山縣一名從事酒類買賣的 77 歲富豪野崎幸助，上月 24 日突然在家全裸暴斃身亡，屍體經檢驗後發現有興奮劑反應，但野崎平常沒有使用興奮劑的習慣，身上也找不到注射痕跡，不排除是遭到謀殺。由於野崎今年 2 月才跟一名 22 歲的「 S 小姐」再婚，讓野崎的家屬把矛頭指向 S 小姐，而 S 小姐也被日本周刊爆出經常出入牛郎店，甚至還下海拍過 A 片。

野崎幸助的離奇暴斃，讓這名 S 小姐的來歷格外受到注意。據日本《週刊新潮》報導， S 小姐出身北海道的札幌市，父母從事醫療方面的工作，有 1 個大 3 歲的姊姊和 1 個小 2 歲的弟弟。高中同學透露，她留著一頭黑色長髮，書讀的並不是特別好，也討厭運動。

高中畢業後就讀S 小姐美容相關科系，當時同學表示「她很喜歡喝酒，常常一喝就是好幾家，也時常出入牛郎店。」，和歌山警方的內情人士也透露「 S 小姐沒有身為妻子該有的樣子，而且好像還和牛郎交往，將來也會對牛郎進行調查，看看是否和案件有關係。」

甚至還有 A 片業界人士指出， S 小姐過去還曾拍過 A 片，「去年 9 月在網路上發布了 2 部付費影片，內容都是在車站被搭訕、然後被帶到旅館去。但是 S 小姐並不是什麼知名 AV 女優，只不過是以素人身份演出。」

關鍵字嫩妻a片富豪野崎幸助暴斃
孫安佐遭控「非美國公民身分持武」

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