海外客家行動灶下巴西開課 傳承好味道

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）「2018海外客家行動灶下」活動，一連兩天在巴西客家活動中心舉行，希望透過來自台灣的專家示範，傳承深植台灣土地的客家美食文化。

客家委員會主辦，僑務委員會與弘光科技大學協辦、巴西客屬崇正總會與巴西客家活動中心承辦的「2018海外客家行動灶下」，5、6兩日的客家美食教作活動吸引約180人次參加。

參加者在活動中與來自台灣的講師，學習烹調客家仙草雞、清蒸福菜肉圓、梅干扣肉、蘿蔔錢肉片湯等12道菜餚。

駐聖保羅辦事處長王啟文致詞感謝客委會聘請講師劉雪玲與陳聖宇前來巴西，推廣客家美食文化。