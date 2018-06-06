海外客家行動灶下巴西開課 傳承好味道

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）「2018海外客家行動灶下」活動，一連兩天在巴西客家活動中心舉行，希望透過來自台灣的專家示範，傳承深植台灣土地的客家美食文化。
客家委員會主辦，僑務委員會與弘光科技大學協辦、巴西客屬崇正總會與巴西客家活動中心承辦的「2018海外客家行動灶下」，5、6兩日的客家美食教作活動吸引約180人次參加。
參加者在活動中與來自台灣的講師，學習烹調客家仙草雞、清蒸福菜肉圓、梅干扣肉、蘿蔔錢肉片湯等12道菜餚。
駐聖保羅辦事處長王啟文致詞感謝客委會聘請講師劉雪玲與陳聖宇前來巴西，推廣客家美食文化。
他表示，巴西客家鄉親很有福氣，活動能讓巴西客家美食文化更蓬勃發展，相信經過講座指導後，明年的客家日活動會更精彩。
巴西客屬崇正總會會長溫政仁表示，民以食為天，生活習慣改變，客家美食亦從早期的很油、很鹹、很酸，轉變為健康可口的菜餚，總會婦女組有很多烹飪高手，希望學員能利用機會傳承客家美食文化。
世界台灣客家總會總會長張永西表示，活動行程緊湊，依序將在巴西、巴拉圭與阿根廷舉行，學員秉持活到老、學到老的精神令人欽佩。
聖保羅華僑文教服務中心主任詹前校肯定活動，將有助於凝聚巴西客家鄉親與僑團的向心力，希望大家努力學習，把講座的好味道留在聖保羅。（編輯：廖漢原）1070607