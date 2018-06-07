美官員：中國提議購買700億美元美國貨

美國商務部向法新社表示，雙方尚未達成最後協議，也未提供進一步資訊。

中國提議新收購的美國貨，包括黃豆、天然氣、原油和煤。

「華爾街日報」（WSJ）昨天報導，中國首席經濟顧問劉鶴週末在北京與美國商務部長羅斯（WilburRoss）率領的代表團進行貿易談判，提出這項建議。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普執政團隊一名官員今天告訴法新社，中國已提出購買700億美元美國貨，以交換華府撤銷課徵關稅計畫，證實了稍早媒體報導。

單就貨品而言，美國去年對中國貿易逆差達3750億美元，創歷史新高紀錄，對此，白宮要求將美中貿易赤字縮減2000億美元。

中國官媒「新華社」3日報導，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

根據WSJ報導，劉鶴親自向羅斯解釋，華府若課徵額外關稅，這項提議將無效。

美國與中國、歐洲和墨西哥等貿易戰的目的，是為了讓這些國家購買更多美國貨並縮減貿易赤字，川普視貿易赤字為導致工作流失及威脅美國工業基礎的肇因。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070607