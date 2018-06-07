台股盤前—美科技股再創高 指數有機會續攻高突破前波

台股昨 (6) 日在被動元件族群領軍下，電子三雄台積電、鴻海、大立光也同步跟漲，指數開高走高，尾盤更攻上 11200 點，終場大漲 101.72 點，以 11201.83 點作收。法人指出，台股短期內要轉弱不易，由於美股周三再創新高，有機會帶動台股挑戰前波高點 11270，再創歷史新高。

金融股昨日受到買盤激勵，發揮助攻台股大漲角色，金融股指數再創 1999 年 7 月以來最高。法人指出，除權息旺季來臨，金融股重新獲外資挹注，成為外資新指標。

除金融股指數創新高外，台股昨日在內外資合力強攻下，上市櫃總市值突破 37 兆元，再創新猷，且上市櫃百元俱樂部已有 181 檔、權證成交值及上市電子零組件類股指數同步刷創新高。法人指出，美股近期也多以中小型股為主流，漲股不漲市是「萬一行情」的趨勢。

全球半導體矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 母公司日本軟銀集團宣布，出售安謀中國子公司 51% 股權給中國投資者，並持續對中國客戶擴大授權，外傳中國投資者包括紫光集團。在陸資取得主導權下，未來對 IP 授權可能給中國 IC 設計商更優惠的價格，讓其享有成本優勢，恐嚴重衝擊聯發科、聯詠、瑞昱等台灣 IC 設計業者。

鴻海昨日舉行深圳龍華廠 30 周年慶，投資深圳 30 年將轉型升級邁向下階段。董事長郭台銘表示，將積極培養新世代員工，因應智慧製造需求，鴻海要拚人工智慧 (AI)，不但不會裁員，還要大量引進有經驗、有學歷的工程師，病採購人工智慧教材給員工，目標培育 2 萬名 AI 種子員工，讓人才帶動集團成長。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，以科技股為主的納斯達克指數周三再創新高，有機會帶動台股挑戰前波高點 11270，再創歷史新高；蘋果股價持續走高，在被動元件拉回下，蘋概股有機會主攻，下半年將是蘋概股表現重點，可留意機殼、觸控、銅箔基板等族群；特斯拉大漲 9%，可望帶動電動車概念股上揚。