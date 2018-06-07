台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月7日

台塑四寶 5 月業績報喜。受惠油價攀升，四寶 5 月營收共計 1,513.1 億元，年增 26%，台塑、南亞聯袂改寫新高，表現最亮眼；台化、台塑化則繳出年增逾二成的成績單。展望本季，台塑、南亞、台塑化等皆看好營運將大幅優於去年同期。

台股內外資合擊，上市櫃總市值昨突破 37 兆元再創新猷，同時，上市櫃百元俱樂部攻抵 181 檔、權證成交值及上市電子零組件類股指數，亦同步刷新紀錄，寫下台股四大驚奇。法人指出，美股近期也多以中小型股為主流，漲股不漲市是「萬一行情」的趨勢。

美網路社交巨頭臉書（Facebook）的數據洩密事件，一波未平一波又起。臉書 5 日承認，與華為、聯想、OPPO、TCL 等 4 家中國公司簽有數據共享協議。此舉引起美國國會批評，臉書也宣布在本周末之前終止與華為的協議。