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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月7日

鉅亨網2018/06/07 08:24
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台塑四寶 5 月業績報喜。受惠油價攀升，四寶 5 月營收共計 1,513.1 億元，年增 26%，台塑、南亞聯袂改寫新高，表現最亮眼；台化、台塑化則繳出年增逾二成的成績單。展望本季，台塑、南亞、台塑化等皆看好營運將大幅優於去年同期。

台股內外資合擊，上市櫃總市值昨突破 37 兆元再創新猷，同時，上市櫃百元俱樂部攻抵 181 檔、權證成交值及上市電子零組件類股指數，亦同步刷新紀錄，寫下台股四大驚奇。法人指出，美股近期也多以中小型股為主流，漲股不漲市是「萬一行情」的趨勢。

美網路社交巨頭臉書（Facebook）的數據洩密事件，一波未平一波又起。臉書 5 日承認，與華為、聯想、OPPO、TCL 等 4 家中國公司簽有數據共享協議。此舉引起美國國會批評，臉書也宣布在本周末之前終止與華為的協議。

經濟日報

台塑四寶靚 5 月營收跳增 26%
金融股指數 攀近 19 年高點
陸攻半導體 買安謀子公司

工商時報

台股市值破 37 兆創新高
FB 認了 與華為分享用戶資料
美商：非核家園 核電不能全廢

聯合報

川金會飯店出爐 白宮: 拭目以待
用電大戶節能方案暫緩
歐墨對美祭出報復性稅

蘋果日報

新創業搶金主 三星：就要死纏爛打
華碩電競手機 橫向側壓變搖桿
電動車雙向充電 台達電：可變供電廠

中國時報

嚴審陸人來台 國際投資恐卻步
知識經濟需求 建議《勞基法》三修
徐旭東憂企業難再節電

自由時報

傳白宮促美航空業 抗拒一中要求
一馬案升溫 中資 2 油管工程也傳弊
明年全球半導體 恐僅個位數成長

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盤前財經大事搶先讀2018...台股盤前—美科技股再創高 ...

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