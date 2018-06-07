港股盤前—美股強升助威港股 留意金融股或成輪換對象

1）恆指週三繼續造好，盤中曾升破熊証重貨區 31200-31299，收市報 31259 㸃，上升 165 點或 0.53%，錄五連升。但大市成交按日卻下跌約 9% 至 974 億。滬深港通成交金額也按日下跌約 9% 至 122 億，且又轉回淨流出，金額約 1.9 億。板塊方面，手機設備和軟件股受美國科技股造好及中興事件有曙光下回勇。平安好醫生（1833）受劵商報告影響下大升，也帶動了一些新經濟股上揚。（如易鑫（2858）、雷蛇（1337）和眾安在線（6060）等等）連日強勢的內房股則見個別發展。澳門博彩股則先跌後回升。較弱的仍然是中資金融股。做空方面，佔大市成交上升至 12.8%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區再上移至 31300-31399，牛証則維持在 30600-30699。

簡評：升市成交下跌，且南下資金又轉入為出，再加上做空回升，表面指標看似恆指在五連升後或需先作整固。但筆者一向相信牛熊的陰謀論，再向上的誘因依然存在。執筆時美股升勢強勁，且不再單靠科技股，舊經濟金融股（摩根大通、高盛）和貿易戰敏感股（波音）也受追捧。港股這邊，金融類板塊在最近的升浪完全沒有跟上，而近幾天的滬港通也見北水力沽工行（1398）、建行（939）和港交所（388）。



大家不要忘記下星期聯準局的議息；在加息勢在必行下，銀行股是受益者，淨息差將拉闊是也。在輪換買賣下，金融類股份絕對有機會成主角。友邦（1299）股價已先見改善，接下來的可能是滙豐（5）和中資銀行股。中資劵商股是另一可考慮的板塊。貿易相關股方面，筆者依舊推介重傷股俄鋁（486）。手機相關股則留意丘鈦（1478）和信利（732）。



內房股昨天看似在整固，筆者推介的水泥板塊昨天已先在 A 股有所突破，且看會否蔓延南下。新經濟股昨天揚威，熱錢推動罷了。反而筆者留意到內地男士服裝、體育用品等板塊也有破頂之勢。消費升級應是主因。讀者可關注幾隻龍頭股，如利郎（1234）、安踏（2020）及李寧（2331）。冷門則有波斯登（3998）。

2）預期聯準局下週將會升息，另歐州央行暗示停止買債，再加上美國 4 月貿易赤字減少 2.1%，舊經濟股帶動道指大升 346 點或 1.4%。30 檔道指成份股有 26 隻造好，以波音升幅最大，收市急漲 3.1%；摩根大通高收 2.3%，VISA 升 2.0%，高盛漲 1.7%，其中銀行股成火車頭。標指和納指則上升 0.86% 及 0.67%。納指雖是四連升加連續三日創收市新高，但昨天相對落後，全因面書透露與華為、聯想分享用戶數據，遭美國參議員質疑，拖累股價下滑 0.8%。十年期國債債息上升至 2.974%，期油價格則因美庫存意外增加而下跌。港股 ADR 再升 180 點，相當於恆指 31439 點水平。

3）新股訊息

今天開始買賣的俊裕地產（1757），暗盤最高見 0.44 元，較招股價 0.34 元，升 29.41%， 收市報 0.365 元，升 7.35%。



蘋果日報 - 匯付天下 (1806) 昨天中午截止公開發售，市場消息透露，其錄得超購近 9 倍。

維信金科（2003）- 今天起以每股 20-23 港元招股。截至認購時間為 6 月 12 日正午，預計 6 月 21 日正式上市。