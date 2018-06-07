凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

路透社報導，凱特絲蓓（Kate Spade）設計的多色手提包聞名全球，並藉此與安迪攜手打造時尚帝國。昨天她被發現陳屍紐約市公寓，疑似自殺，享年55歲。

安迪絲蓓（Andy Spade）在「紐約時報」（NewYork Times）發布一則長長的聲明，說他和13歲的女兒畢亞（Bea）「因她的死深受打擊，甚至無法在沒了她之後重新生活」。

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國名設計師凱特絲蓓昨天被發現陳屍宅內，享年55歲，疑是自殺。外界頻頻臆測她和丈夫安迪絲蓓間的問題，安迪今天打破沉默，說凱特長年受憂鬱症所苦，兩人分居已10個月。

安迪說妻子罹患憂鬱和焦慮症多年，但「沒有任何跡象和警訊顯示她會這麼做。令人十分震驚」。

安迪在聲明中寫道：「過去5年來，她一直為憂鬱和焦慮尋求協助，並固定就診服藥。她沒有用毒或酗酒，生意上也沒問題。」

安迪表示，他也希望外界別再謠傳和臆測兩人的私生活。「過去10個月我們分居，但離對方只有幾個街區。畢亞輪流和我們住，我們每天都會見面或說話。」

他在聲明中說：「法律上我們還是夫妻，也從沒討論要離婚。我們是最好的朋友，設法為彼此間的問題找到已知的最佳解方。我們已經共度35年、深深相愛，只是需要休息一下。」

有媒體報導，凱特自殺前有留遺書。

安迪表示：「我還沒看到任何她留下的遺書，對於給女兒的私人書信如此無情地和媒體分享，我感到震驚。」（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070607

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