巴西近年暴力死亡人數 超過敘利亞戰事

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西公共安全論壇與聖保羅應用經濟研究所合作完成的「2018年暴力地圖」指出，過去11年巴西因暴力死亡的人數達55萬3000人，接近敘利亞戰事的喪生人數。

「暴力地圖」報告顯示，2016年巴西創下6萬2517人遭殺害的新紀錄。每10萬居民中，有30.3人因暴力相關因素而死亡，是歐洲謀殺率的30倍。

暴力事件受害者中，以15至29歲間的年輕人最多。2006至2016年，有32萬4967名青年因暴力亡故，是越戰罹難美國官士兵總數的7倍。

巴西每10萬年輕人中有65.5人因暴力死亡，是全國平均數的2倍，也是全球年輕人被謀殺率的6倍以上。