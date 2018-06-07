巴西近年暴力死亡人數 超過敘利亞戰事

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西公共安全論壇與聖保羅應用經濟研究所合作完成的「2018年暴力地圖」指出，過去11年巴西因暴力死亡的人數達55萬3000人，接近敘利亞戰事的喪生人數。
「暴力地圖」報告顯示，2016年巴西創下6萬2517人遭殺害的新紀錄。每10萬居民中，有30.3人因暴力相關因素而死亡，是歐洲謀殺率的30倍。
暴力事件受害者中，以15至29歲間的年輕人最多。2006至2016年，有32萬4967名青年因暴力亡故，是越戰罹難美國官士兵總數的7倍。
巴西每10萬年輕人中有65.5人因暴力死亡，是全國平均數的2倍，也是全球年輕人被謀殺率的6倍以上。
論壇執行長利馬（Renato Sergio de Lima）指出，巴西青年暴力死亡的問題嚴重，尤其是東北部和北部。1980年青年死亡高峰期是25歲，現在降到21歲。
種族不平等也反映在調查中。調查的10年間，黑人被殺人數增加23%，非黑人減少6.8%。
2016年，黑人和一半黑人血統者的被殺率為每10萬人中有40.2人，是非黑人的一倍半。
根據聯合國估計，巴西的暴力死亡人數比敘利亞戰爭死亡人數還要高，近7年的武裝衝突在敘利亞造成50萬人死亡。（編輯：廖漢原）1070607