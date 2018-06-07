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ECB討論QE退場 歐元站上2週高點 專家：小心軋

鉅亨網2018/06/07 08:34
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歐洲央行 (ECB) 可能下週提供 QE 退場計畫的指引，這預期推升歐元，但分析師警告，歐元仍面臨很巨大的障礙，恐會阻礙歐元進一步上漲。

週二 (5 日) 外電報導，ECB 將在 6 月 14 日會議上討論購債計劃終止的時間表，這消息抬升當日歐元且週三續漲，因 ECB 首席經濟學家 Peter Praet 證實，當天會議確實有這項討論議程，且德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 重申，今年年底前結束購債計劃的預期是合理的。

雖然目前只是討論 QE 退場，而不是真的啟動 QE 退場，甚至離升息還有一段距離，但市場對這個大消息的興奮情緒使歐元週三站上 2 週高點，達 1.1797 美元。

Oppenheimer 的投資組合經理兼宏觀策略師 Alessio de Longis 表示，「歐元的反應有點大，但我認為這反映了定位。 在今年稍早，經濟數據指向成長放緩的時候，我們從 1.25 美元下降至 1.18 美元，接著因為義大利政亂又下降至 1.15 美元。所以現在 ECB 的消息是一個軋空的好藉口。」換句話說，先前歐元空單可能太多了。

ECB 排定每月購債 300 億歐元 (353 億美元) 直至 9 月，但對於是否延長持保留態度。許多經濟學家認為 ECB 會延長購債，但購債速度放緩，可能在今年年底前慢慢結束購債計畫。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，近幾個月歐元區的經濟數據放緩，這可能是交易者不像 ECB 官員那樣樂觀的原因。他補充，如果歐元繼續升值，接下來可能達 1.1830 美元。

但也有人主張 ECB 有理由可以忽略第一季疲軟的數據。荷蘭合作銀行資深外匯策略師 Jane Foley 認為，「即使歐元區的成長比去年尖峰時緩慢，包括歐元區零售銷售和 PMI 發布的消息在內，今天早上的好消息支撐了『經濟夠強，可以讓 QE 進一步在今年最後一個月退場』的看法。」

她認為，這一點可能是必要的，因為「ECB 和其他許多 G-10 央行一樣，都承受著『在出太陽的日子裡修補屋頂』的壓力，此外，即使許多發達國家的通膨復甦緩慢，去年成長同步復甦，增加了央行利用已改善的經濟背景重建庫房力量，為下一次低迷做好準備的可能性。」

在本週之前，由於經濟數據疲弱以及義大利政局影響，市場對 QE 退場的預期減退。

Foley 表示，「以義大利經濟的規模與其 3 月時民粹主義投票人數創紀錄來看，新政府的要求恐怕不能忽視。」而這意味歐元固有波動性增加。

義大利新總理 Giuseppe Conte 週二表示，即將上任的政府從未考慮過離開歐元，一些分析師認為此評論給予歐元支撐。

de Longis 表示，市場參與者若對義大利政局有一些結論，大概是 ECB 必須對其下一步措施非常小心，這也凸顯歐元區內政治關係的敏感性。

 

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