美利堅小姐選美棄泳裝 性別平權路仍漫長

抗議人士原本打算放火焚燒寫上「自由」的垃圾桶，但未獲許可，胸罩最後沒燒成，但仍成為「燒胸罩」一詞的起源，意味從父權體制壓迫中解放。

紐約時報報導，1968年，身著泳裝的美利堅小姐（Miss America）選美佳麗，在新澤西州大西洋城（Atlantic City）濱海步道上，遭遇100名將胸罩、束腰、捲髮器和假睫毛等「折磨女性的工具」丟進垃圾桶的女性主義者。

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美利堅小姐選美將捨棄備受爭議的泳裝競賽項目，被視為性別平權在#MeToo運動浪潮下邁進一步。但批評家認為，選美仍舊是評判女性，若要擺脫性別歧視，應該完全停辦。

50年後，在「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動推波助瀾下，當年那場抗議反對的選美泳裝競賽終於走入歷史。

美利堅小姐組織（Miss America Organization）主席卡爾森（Gretchen Carlson）5日宣布，有近百年歷史的美利堅小姐選美將取消泳裝和晚禮服項目，以佳麗和評審的「現場互動環節」取代，參賽者將有機會強調她們的人生成就和目標。

身為1989年美利堅小姐的卡爾森，曾控告福斯新聞（Fox News）性騷擾，她表示，取消泳裝的目標是讓美利堅小姐選美更包容。她以競賽形容這項活動，而非選美，活動官網則預告「美利堅小姐2.0」將展現新氣象。

美利堅小姐組織去年底被踢爆，多位高層在電郵中以下流字眼嘲弄歷屆冠軍，執行長海斯克爾（SamHaskell）隨後辭職。新組成的9人董事會中，7人為女性，今年3月無異議表決通過取消泳裝競賽項目。

卡爾森說：「我跟好多年輕人談過，她們都跟我說：『我很樂意參賽，但我不想穿著泳裝四處走動。』」

卡爾森感同身受，她表示，當年選美穿上泳裝那刻，她就知道自己不會贏得泳裝競賽。「我身高5呎3吋（160公分），一直被體重困擾。我不是模特兒，但那占總分的10%。我30年前就是這麼想的。」

美利堅小姐選美一向強調不只是選美，參賽者參與社區服務外，主辦單位還表示，去年發放逾200萬美元獎學金。但泳裝競賽一直是選美中最引人注目的環節，也是美國文化中備受爭議的話題。

1992年，美利堅小姐亞軍蘭考（Catherine AnnLemkau）表態，希望取消泳裝競賽。1995年，主辦單位鼓勵觀眾撥打專線，回答泳裝項目是否該取消，結果有2/3認為應保留。

隨著「#我也是」運動席捲好萊塢、全球政壇和職場，女性肢體被看待與消費的情況大為改觀。卡爾森宣布取消泳裝競賽時說：「我們不會以外貌來評斷妳。」

報導表示，很難想像美利堅小姐選美失去評判美觀的傳統核心標準後，會變成什麼模樣。一些批評家則認為，取消選美泳裝競賽，只是邁向性別平權的一小步。

女性主義作家費里波維奇（Jill Filipovic）在社群媒體推特發文說：「美利堅小姐選美若想擺脫性別歧視，或許應該徹底停辦。」

女性主義部落格FBomb創辦人吉林哲（JulieZeilinger）表示，主辦單位意識到在大批觀眾面前比較和評判女性肢體毫無人性，是件好事，但當卡爾森說「不會以外貌來評斷妳」，言下之意就是這場競賽仍在評判女性，只是換掉公然物化身體的標準而已。（編輯：陳俊碩）1070607