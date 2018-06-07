NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈劉德華現身「女兒畢典」　家長暴動瑞士機構不准媒體採訪傅達仁安樂死8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美利堅小姐選美棄泳裝 性別平權路仍漫長

中央社2018/06/07 08:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美利堅小姐選美將捨棄備受爭議的泳裝競賽項目，被視為性別平權在#MeToo運動浪潮下邁進一步。但批評家認為，選美仍舊是評判女性，若要擺脫性別歧視，應該完全停辦。

紐約時報報導，1968年，身著泳裝的美利堅小姐（Miss America）選美佳麗，在新澤西州大西洋城（Atlantic City）濱海步道上，遭遇100名將胸罩、束腰、捲髮器和假睫毛等「折磨女性的工具」丟進垃圾桶的女性主義者。

抗議人士原本打算放火焚燒寫上「自由」的垃圾桶，但未獲許可，胸罩最後沒燒成，但仍成為「燒胸罩」一詞的起源，意味從父權體制壓迫中解放。

50年後，在「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動推波助瀾下，當年那場抗議反對的選美泳裝競賽終於走入歷史。

美利堅小姐組織（Miss America Organization）主席卡爾森（Gretchen Carlson）5日宣布，有近百年歷史的美利堅小姐選美將取消泳裝和晚禮服項目，以佳麗和評審的「現場互動環節」取代，參賽者將有機會強調她們的人生成就和目標。

身為1989年美利堅小姐的卡爾森，曾控告福斯新聞（Fox News）性騷擾，她表示，取消泳裝的目標是讓美利堅小姐選美更包容。她以競賽形容這項活動，而非選美，活動官網則預告「美利堅小姐2.0」將展現新氣象。

美利堅小姐組織去年底被踢爆，多位高層在電郵中以下流字眼嘲弄歷屆冠軍，執行長海斯克爾（SamHaskell）隨後辭職。新組成的9人董事會中，7人為女性，今年3月無異議表決通過取消泳裝競賽項目。

卡爾森說：「我跟好多年輕人談過，她們都跟我說：『我很樂意參賽，但我不想穿著泳裝四處走動。』」

卡爾森感同身受，她表示，當年選美穿上泳裝那刻，她就知道自己不會贏得泳裝競賽。「我身高5呎3吋（160公分），一直被體重困擾。我不是模特兒，但那占總分的10%。我30年前就是這麼想的。」

美利堅小姐選美一向強調不只是選美，參賽者參與社區服務外，主辦單位還表示，去年發放逾200萬美元獎學金。但泳裝競賽一直是選美中最引人注目的環節，也是美國文化中備受爭議的話題。

1992年，美利堅小姐亞軍蘭考（Catherine AnnLemkau）表態，希望取消泳裝競賽。1995年，主辦單位鼓勵觀眾撥打專線，回答泳裝項目是否該取消，結果有2/3認為應保留。

隨著「#我也是」運動席捲好萊塢、全球政壇和職場，女性肢體被看待與消費的情況大為改觀。卡爾森宣布取消泳裝競賽時說：「我們不會以外貌來評斷妳。」

報導表示，很難想像美利堅小姐選美失去評判美觀的傳統核心標準後，會變成什麼模樣。一些批評家則認為，取消選美泳裝競賽，只是邁向性別平權的一小步。

女性主義作家費里波維奇（Jill Filipovic）在社群媒體推特發文說：「美利堅小姐選美若想擺脫性別歧視，或許應該徹底停辦。」

女性主義部落格FBomb創辦人吉林哲（JulieZeilinger）表示，主辦單位意識到在大批觀眾面前比較和評判女性肢體毫無人性，是件好事，但當卡爾森說「不會以外貌來評斷妳」，言下之意就是這場競賽仍在評判女性，只是換掉公然物化身體的標準而已。（編輯：陳俊碩）1070607

G7峰會前夕 加拿大法國齊...鉅橡5月營收年增近2成 Q...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan