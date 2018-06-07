另類川金會後 63歲阿嬤級囚犯獲減刑

白宮在聲明中說，川普替強生減刑，還說她「已為過去行為負起責任」，並成為「模範囚犯」。

金卡戴珊上週赴白宮會晤川普，展開另類的川「金」會，她懇請川普赦免這名涉及非法交易古柯鹼遭定罪的阿嬤級囚犯。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天為63歲女囚艾莉絲．瑪麗．強生（Alice MarieJohnson）減刑，實境秀女星「豐臀金」金卡戴珊（KimKardashian）曾替她請願，盼能讓她重獲自由。

白宮說：「即使遭判終身監禁，艾莉絲在監獄中努力恢復自我，並成為其他囚犯的良師益友。」

「儘管（川普）政府依然主張對犯罪者施以嚴刑峻法，但也相信那些已為危害社會付出代價、在獄中努力提升自我的人，值得再有一次機會。」

金卡戴珊樂見強生獲得減刑，她推文說，這是「有史以來最棒的消息」。

川普上週會見金卡戴珊後推文說：「今天很高興見到@金卡戴珊，我們就獄政改革和量刑進行討論。」

金卡戴珊的饒舌歌手丈夫肯伊威斯特（Kanye West）最近推文力挺川普，說川普是「我兄弟」，還說他們共享「龍的力量」，引來許多人側目。

修正嚴苛的量刑法一直是前總統歐巴馬政府的優先要務，但未獲得國會支持。截至目前，川普走的是較強硬路線，主張對犯罪者施以嚴刑峻法。

不過，川普在上任一年半期間赦免了備受爭議的亞利桑那州前警長阿帕歐（Joe Arpaio）。支持川普的阿帕歐因非法鎖定西語裔移民，被判藐視法庭。

川普特赦的對象還包括前副總統錢尼（DickCheney）的幕僚長李比（Lewis "Scooter" Libby）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070607