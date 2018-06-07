A股入摩表現持平 投信看好基本面後勢

（中央社記者田裕斌台北7日電）美中經貿談判觸礁，導致陸股6月入摩來走勢持平，摩根投信指出，中國大陸經濟數據動能帶動企業今明兩年獲利可望有雙位數成長，有利陸股表現。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出，美中貿易談判過程反覆，使得陸股6月以來走勢未如原先預期強勢，美國總統川普日前表示將在15日前公布對進口中國大陸商品徵稅的最終清單，並在6月底前宣布對中國大陸投資新限制與強化出口管制等措施，此舉不僅打破市場對兩國初步達成協議的預期，導致美中最新一輪經貿談判再陷僵局。

不過，撇開近期美中貿易爭端，應迦得分析，中國大陸經濟基本面表現良好，最新5月官方採購經理人指數(PMI)不僅優於市場預期，更創下自2017年10月以來的8個月新高水位。