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中央社

川普若執意救中興 國會擋無可擋

中央社2018/06/07 09:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）路透社報導，若美國總統川普（Donald Trump）無視兩黨一致的強烈反對，執意放寬對中國第2大電信設備商中興通訊的罰則，國會幾乎擋無可擋。

中興被逮到違反2017年協議運送貨物到伊朗和北韓後，4月間遭美國祭出7年「禁售令」，此後營運等同停擺。

但根據路透社昨天報導，中興原則上已和美國商務部達成解禁協議。

國會議員，包括民主黨以及與川普同黨的共和黨議員，都想約束他們視之為國安威脅的中興，因為中興產品可能造成智慧財產遭竊。

議員已將對中興的若干限制，像是軍方禁用中興產品等，列入國防授權法案（National DefenseAuthorization Act, NDAA）等大型法案的修訂案，由國會審查中。

但若川普決心放寬，議員提出這些有限的限制，也擋不住川普。

對中興祭出的制裁法，任何總統都可基於國安理由撤回，美國憲法也賦予總統掌控外國政策事務的廣泛權限。

由於國會控制聯邦預算，議員可試試傳統上他們控制白宮的幾大方法之一，也就是藉由通過法案限制預算來阻擋川普，不讓川普在放寬中興禁令上花一毛錢。

但因聯邦參議院和眾議院現在都由共和黨掌控，要通過白宮反對的措施，機會就低了。而要推翻否決權需兩院2/3多數通過，從共和黨領導國會的現狀來看，更是難上加難。

共和黨占多數的眾院國土安全委員會（HomelandSecurity Committee）今天投票，否決民主黨一份強迫國土安全部針對中興威脅國安提供更多資訊的決議案。

「國會山莊報」（The Hill）報導，委員會的共和黨籍主席麥考爾（Mike McCaul）表示，這項法案「不適當」也不必要，因為國土安全部已對委員會成員提供了一些資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070607

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