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美台軍售改採逐案審查 綠委：有助台海穩定

中央社2018/06/07 09:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北7日電）民進黨立委劉世芳今天表示，若未來美台軍售從包裹式處理改為逐案審查，將有助於降低國際政治因素對軍售的影響，對台灣的防衛需求創造利多，有助於維持台海和平穩定。

路透社日前報導，美國官員說，美國對台軍售將改個別逐案審查的形式；國防部5日表示，藉由美方逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

劉世芳今天上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪時表示，過去美國對台軍售採包裹式處理，以後若改為逐案審查，將有助於降低國際政治因素對軍售的影響，美國有看到台海軍力失衡的狀況，願意站在台美國防合作的立場上，對於台灣防衛需求創造利多，這是好事。

劉世芳說，到目前為止，若維持台海的和平穩定是符合中國最好的發展，中國也應有責任做出維持區域穩定的回應。台灣一再強調，台灣有基本防衛需求，不能受制於共機、共艦繞台時的文攻武嚇，相信美國跟他國也都注意到這個狀況。

對於台美關係是否淪為美國的棋子，劉世芳說，台灣跟美國接近並非是棋子，是因台美擁有保全民主自由發展等相同價值觀，而中國則否，當兩邊利益呈現出來時，台灣就會比較靠近美國。且在美中都要維護區域和平穩定的情況下，台美間的溝通比較順暢。

她說，美國認為維持區域穩定是最大利益，這次川金會就是要維持東北亞區域穩定，台灣方面，總統蔡英文也是以維持和平穩定的現狀為主。另一方面，中國在國際社會上，雖然口口聲聲說要維持區域和平穩定，但又想要併吞台灣，所以在破壞和平穩定現狀的就是中國。

針對路透社日前報導，美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。劉世芳說，這個消息大概在12日川金會舉行前都不可能被證實。她說，川金會主要目的在維持區域穩定，解決北韓核武問題，在維持區域穩定下，各國不要相互刺激會更好。

劉世芳說，美軍艦通過台灣海峽只具有象徵性意義，最重要還是美台軍售從包裹處理改為逐案審查，對維持台海和平穩定才有實質意義。（編輯：楊凱翔）1070607

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