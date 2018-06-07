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F-16飛官吳彥霆殉職　妻：感謝國家「不怨恨任何人」

生活中心／綜合報導2018/06/07 09:50
▲ F-16 飛官吳彥霆殉職，他的妻子在臉書發文：感謝國家，不怨恨任何人。（圖／翻攝自臉書）
▲ F-16 飛官吳彥霆殉職，他的妻子在臉書發文：感謝國家，不怨恨任何人。（圖／翻攝自臉書）

空軍 F-16 戰機飛官吳彥霆日前意外在漢光演習中墜機殉職，留下妻子與年幼的兒子，令人不勝噓唏。他的妻子從事發後就屢次在臉書發文為自己打氣，看起來似乎相當堅強，今（ 7 ）天凌晨她又在臉書 po 文表示，「很謝謝國家，我不會怨恨任何人」。

飛官吳彥霆的妻子林芳瑩，凌晨一點在臉書發文：「一直到現在才有時間上來說說，我們早上很順利的帶彥霆回家了，我也很謝謝國家、國軍以及所有幫助我們的人。」她說，自己今天已經比前天勇敢很多了，「我不會怨恨任何人，我很感謝大家的關心、幫助，我今天也答應老公我會堅強照顧自己及兒子，要祂放心的去天堂修行。我真的覺得我很慶幸我這輩子遇到這麼愛我的人，我真的很謝謝我的老公，我也真的很想他，我真的好愛好愛他。」

文末，她還呼籲大家「請珍惜身邊的人，不管是父母還是愛人、兄弟姊妹，都請大家珍惜當下！」短短發文裡，字裡行間滿是對老公的思念與感謝，讓人看了十分不捨。

此文一出，許多網友也紛紛留言打氣：「 加油，要堅強哦」、「嫂子，相信學長在天之靈一定會保佑照顧妳們的」、「保重 為了彥霆 為了小孩好好休息，加油」、「你大概是我看過最堅強的女人 你的身邊有好多人搶著當你的後盾 我們永遠永遠都會支持你 我們都會老去 只有彥霆永遠停留在這麼帥氣的時刻」、「妳是最勇敢的，要加油哦，拉拉會在天上保護和照顧你哦」


▲ F-16 飛官吳彥霆一家三口感情和睦。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字林芳瑩f-16吳彥霆殉職墜機
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