F-16飛官吳彥霆殉職　妻：感謝國家「不怨恨任何人」

空軍 F-16 戰機飛官吳彥霆日前意外在漢光演習中墜機殉職，留下妻子與年幼的兒子，令人不勝噓唏。他的妻子從事發後就屢次在臉書發文為自己打氣，看起來似乎相當堅強，今（ 7 ）天凌晨她又在臉書 po 文表示，「很謝謝國家，我不會怨恨任何人」。

飛官吳彥霆的妻子林芳瑩，凌晨一點在臉書發文：「一直到現在才有時間上來說說，我們早上很順利的帶彥霆回家了，我也很謝謝國家、國軍以及所有幫助我們的人。」她說，自己今天已經比前天勇敢很多了，「我不會怨恨任何人，我很感謝大家的關心、幫助，我今天也答應老公我會堅強照顧自己及兒子，要祂放心的去天堂修行。我真的覺得我很慶幸我這輩子遇到這麼愛我的人，我真的很謝謝我的老公，我也真的很想他，我真的好愛好愛他。」