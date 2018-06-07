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中央社

安倍抵美 將與川普討論北韓問題

中央社2018/06/07 09:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）美國總統川普與北韓領袖金正恩的高峰會談預定12日登場，日本首相安倍晉三今天抵達美國，明天將與川普會談，議題包括緊密合作解決日本人遭北韓綁架、北韓核武與飛彈的問題。

日本放送協會（NHK）報導，12日的川金會將是美國與北韓之間史上第一次高峰會，安倍為了與川普舉行會談，昨天從東京出發，台灣時間今天上午近6時已抵美國華府近郊的空軍基地。台灣時間8日凌晨，川安會在美國白宮舉行後，兩人將在聯合記者會上說明會談的成果。

這將是第7次川安會，安倍將表達希望美日緊密合作，共享資訊等，讓12日的川金會成為解決北韓綁架問題、核武與飛彈問題的契機。安倍也將再度請川普協助日本，促使北韓解決日本人遭北韓綁架的問題。

預料這次川安會也將針對美日貿易問題進行意見交換。川普政府今年3月以安全保障上的威脅為由，對於鋼鐵產品等課以高關稅的進口限制措施，日本也被列為這項措施的實施對象。

川普政府上個月表示，將開始調查進口車等是否損及美國的汽車產業，考慮將關稅最高調高至25%。對日本的汽車廠商來說，美國是最大的出口國，如果美國實施這項措施，將對日本汽車廠商的經營帶來極大的影響，日本政府要求美國慎重因應。

不過，川普曾批評日本的汽車市場封閉，只會要求美國擴大進口。川普和安倍在會談上將針對貿易問題做何種發言，備受注目。（編輯：陳俊碩）1070607

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