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中央社

全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

中央社2018/06/07 09:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）英國泰晤士報高等教育特刊今天公布2018年全球最佳年輕大學排行榜，台灣有11所上榜，排名最高的是57名的國立台灣科技大學。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）的全球最佳年輕大學排名（Young UniversityRankings），對象為建校未滿50年的院校，這些學校未來有成為一流大學的潛能。評比的13個項目與全球最佳大學排行榜完全相同，但降低聲譽的比重。

今年榜單從去年的200所擴大為250所。台灣有11所院校進入，是歷年來最多的一次。

國立台灣科技大學從去年的59名上升至57名，其次是國立陽明大學，名次在101至150名區間。

名次在151至200名區間的有長庚大學、國立中山大學。201至250名區間有7所，分別為亞洲大學、逢甲大學、義守大學、國立中正大學、國立東華大學、國立台北大學、元智大學。

全球第一名的年輕大學，由建校27年的香港科技大學（HKUST）擊敗去年冠軍、建校49年的瑞士洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Federale deLausanne）。

此外，今年前10名有兩所學校新入榜，包括第4名的巴黎文理研究大學，及第10名的美國阿拉巴馬大學伯明翰分校。

英國是進榜數最多的國家，有31所，但沒有任何一所擠進前40，名次最高的是第47名的布萊頓及蘇塞克斯醫學院（BSMS）。

全球最佳年輕大學前10名依序是香港科技大學、瑞士洛桑聯邦理工學院、新加坡南洋理工大學、巴黎文理研究大學、荷蘭馬斯垂克大學（MaastrichtUniversity）、韓國高等科學技術研究院（KAIST）、香港城市大學、南韓浦項科技大學、義大利比薩聖安娜大學（Scuola Superiore Sant' Anna）及美國阿拉巴馬大學伯明翰分校。（編輯：廖漢原）1070607

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