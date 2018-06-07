NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈網購假學歷　她竟騙到年薪250萬奧議員出局　公督盟盼打開議會黑箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
社會

大言不慚！台大女遭分屍　兇嫌親屬不道歉反自稱是被害人

社會中心／綜合報導2018/06/07 10:10
▲朱男將黃姓女友殺害後殘忍分屍，案後畏罪自殺。黃女家屬昨（6）日前往朱男住處領取妹妹物品，卻遭朱男家屬嗆聲他們才是被害人，讓黃女哥哥悲憤不已。（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）
▲朱男將黃姓女友殺害後殘忍分屍，案後畏罪自殺。黃女家屬昨（6）日前往朱男住處領取妹妹物品，卻遭朱男家屬嗆聲他們才是被害人，讓黃女哥哥悲憤不已。（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）

上月 28 日，健身教練朱峻穎殘忍將交往兩個月的黃姓女友殺害，分屍裝成 8 大袋埋於板橋住處社區花園，事後畏罪自殺。案發至今逾半個月，黃女家屬昨（ 6 ）日前去朱男住處領取黃女遺物，卻聽見朱男親屬直嚷自己才是被害人，還擔心黃家人偷東西，一番言論讓黃女哥哥既憤怒又痛心。

昨日下午，黃女哥哥先在個人臉書貼出一張全家福照片，弔唁妹妹的離去，寫下連日來的悲憤「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。」質疑「正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」讓許多網友看了紛紛給予打氣，要黃女哥哥相信一定會有公道存在，希望他能將悲憤化為力量。


▲黃女哥哥悲憤寫下領取妹妹物品時遇到的狀況，指出朱男親人竟大言不慚說自己才是被害人，還擔心家中被偷，讓他聽了相當痛心。（圖／翻攝自「爆料公社」）

傍晚黃女哥哥再於「爆料公社」中發文，表示在自己生日的前一天，家人在警官的陪同下到朱男板橋住處要取回妹妹的東西，但媽媽及阿姨到了現場完全崩潰，「可恨的是那兇手的親人竟還大言不慚的說自己很安份，說自己是被害人，擔心我們會偷他家東西！！！」

眼見父母遭朱男家屬如此欺凌自己卻什麼也不能做，讓黃女哥哥心痛不已「難道沒背景的善良小老百姓就必須遭到這樣的霸凌和虐待嗎？」面對妹妹的離去，黃女哥哥悲憤寫下「我們，一家四口變三口，已欲哭無淚。想到未來還很長，卻沒有相應對抗的資源，我捶打著胸口告訴自己，這條路，難走唉...。」

最後，黃女哥哥也感謝網友送到靈堂的暖心蓮花，並請檢調一定要明察秋毫，希望別再有類似悲劇發生。對於網友們的打氣，黃女哥哥也給予回應「只待司法還我們一個公平正義」。

關鍵字情殺分屍台大女正義被害人
張錫銘女兒發文挺父　引兩極看法片商控侵權　網紅「谷阿莫」遭起訴

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan