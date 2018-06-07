大言不慚！台大女遭分屍　兇嫌親屬不道歉反自稱是被害人

昨日下午，黃女哥哥先在個人臉書貼出一張全家福照片，弔唁妹妹的離去，寫下連日來的悲憤「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。」質疑「正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」讓許多網友看了紛紛給予打氣，要黃女哥哥相信一定會有公道存在，希望他能將悲憤化為力量。

上月 28 日，健身教練朱峻穎殘忍將交往兩個月的黃姓女友殺害，分屍裝成 8 大袋埋於板橋住處社區花園，事後畏罪自殺。案發至今逾半個月，黃女家屬昨（ 6 ）日前去朱男住處領取黃女遺物，卻聽見朱男親屬直嚷自己才是被害人，還擔心黃家人偷東西，一番言論讓黃女哥哥既憤怒又痛心。



▲黃女哥哥悲憤寫下領取妹妹物品時遇到的狀況，指出朱男親人竟大言不慚說自己才是被害人，還擔心家中被偷，讓他聽了相當痛心。（圖／翻攝自「爆料公社」）

傍晚黃女哥哥再於「爆料公社」中發文，表示在自己生日的前一天，家人在警官的陪同下到朱男板橋住處要取回妹妹的東西，但媽媽及阿姨到了現場完全崩潰，「可恨的是那兇手的親人竟還大言不慚的說自己很安份，說自己是被害人，擔心我們會偷他家東西！！！」

眼見父母遭朱男家屬如此欺凌自己卻什麼也不能做，讓黃女哥哥心痛不已「難道沒背景的善良小老百姓就必須遭到這樣的霸凌和虐待嗎？」面對妹妹的離去，黃女哥哥悲憤寫下「我們，一家四口變三口，已欲哭無淚。想到未來還很長，卻沒有相應對抗的資源，我捶打著胸口告訴自己，這條路，難走唉...。」

最後，黃女哥哥也感謝網友送到靈堂的暖心蓮花，並請檢調一定要明察秋毫，希望別再有類似悲劇發生。對於網友們的打氣，黃女哥哥也給予回應「只待司法還我們一個公平正義」。