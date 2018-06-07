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謝幕喝采達五分鐘　黑天鵝絕美32鞭轉擄獲台灣觀眾

記者許維寧／台北報導2018/06/07 10:17
▲烏克蘭經典基輔國家芭蕾舞團於昨（6）日舉辦來台首演。（圖／MNA牛耳藝術提供）
▲烏克蘭經典基輔國家芭蕾舞團於昨（6）日舉辦來台首演。（圖／MNA牛耳藝術提供）

享譽全球的烏克蘭經典基輔國家芭蕾舞團於昨（6）日晚間在國家戲劇院展開來台首演，首席舞者娜塔莉瑪莎克（Natalia Matsak）攜手首席客座馬修高頓（Matthew Golding）帶來全本芭蕾舞劇天鵝湖，謝幕時觀眾鼓掌近五分鐘之久，獲得滿堂喝采。

天鵝湖素有芭蕾舞界的準繩之稱，若要評估一個舞團的好壞，就看該團的《天鵝湖》演出。基輔國家芭蕾舞團擁有百年歷史，來台首演便祭出大陣仗，24隻天鵝一字排開，展現舞團的雄厚實力。

基輔國家芭蕾舞團於著名的第一幕第二景安排24隻天鵝舞群，第二幕除了傳統的四小天鵝舞曲外，緊接的大天鵝舞曲舞團則安排四位舞者演出，上海大劇院前藝術總監錢世錦表示：「有些舞團只有3位舞者擔綱大天鵝演出，有實力的舞團才做得到。」


▲基輔國家芭蕾舞團陣容堅強，天鵝舞群一字排開。（圖／MNA牛耳藝術提供）

首席舞者娜塔莉與客座馬修高頓默契十足， 肢體律動中皆融入情感，透過眼神與肢體語言精準傳達出王子與天鵝的愛戀。於技巧表現上，馬修高頓挺拔俊俏，不論是旋轉、落地皆十分穩健，娜塔莉更發揮首席舞者的精湛技巧，一人分飾黑白天鵝兩角，於第三幕精彩重現黑天鵝32鞭轉，令人屏息。

表演謝幕時觀眾鼓掌近五分鐘之久，馬修高頓也於台上抽出一朵玫瑰獻給娜塔莉，會後除了表示和娜塔莉合作十分愉快，也讚賞台灣觀眾的熱情。娜塔莉也於演出後表示台灣觀眾十分內行，對於舞碼精采處從不吝嗇給予掌聲，已對台灣觀眾留下美好印象。


▲舞團首席娜塔莉瑪莎克身段優美。（圖／MNA牛耳藝術提供）

 

 

 

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