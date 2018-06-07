鴻海富士康30而立　郭董待員工從加雞腿到送百萬元股票

鴻海集團富士康深圳龍華廠6日舉行30年慶，董事長郭台銘指出，目前中美貿易摩擦不是真的摩擦，而是技術上的競爭，而大陸要追上美國，就要從實體經濟趕上。郭董也感性回憶30年前創廠時的艱辛，為了提升員工，不僅曾幫員工上課，在伙食上也下足苦心，幫每人加了雞蛋跟雞腿。而公司迎接工業互聯網時代，他說不但不會裁員，還會大量引進實體經驗、跨領域的員工來相互學習。

鴻海集團富士康深圳龍華廠30年慶6日登場，董事長郭台銘在舉辦的實體經濟與數字經濟融合發展高峰論壇上回憶，30年前創廠時當地一片荒蕪，亡妻林淑如還曾陪在身旁考察投資環境，決定在深圳設廠後，找了許多農民工，而現在當年許多人都已升格為祖父母了。

郭董說，30年前那篳路藍縷的年代沒有辦公室，只能在貨櫃屋裡辦公，而為了提升員工，他還曾幫員工們上課，強調邊工作邊學習的重要性。同時員工工作像打仗一樣，為了讓員工們頭好壯壯，有腦力也有體力，堅持每位員工每天一顆雞蛋，周末還每人加碼一隻雞腿。

郭台銘說，如今鴻海累計外匯達2400億美元，占中國大陸外匯存底7.8%，證明30年以來的成績相當驚人。而鴻海會成功，其核心為實體製造，他說近來中美貿易摩擦其實不是真的摩擦，而是技術上的競爭，大陸要追上美國，就要從實體經濟趕上，而鴻海迎接工業互聯網時代，實體經濟將是集團再次發展的重要關鍵。

郭董強調，工業互聯網時代，讓實體經濟加上數字經濟，以及 AI 與大數據將是未來發展主流。因此不論是公司或員工都得不斷學習，但他說拚 AI 不但不會裁員，還要大量引進有經驗、跨領域的工程師，讓公司每位同仁相互學習，找到未來成長的契機。

為了慶祝鴻海富士康30周年慶，除了舉辦論壇、回憶展和產品展外，日前1日也舉行員工動員大會，郭董親自主持並表揚員工，其中一位女員工雖然學歷只有高中，但她在富士康一做就是30年，對公司不離不棄讓郭董稱讚是公司穩定的力量，也因此當場宣布贈送該名女員工價值100萬人民幣（約合新台幣464萬）的 FII 工業富聯股票。