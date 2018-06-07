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中央社

暫停委內瑞拉成員國 美洲國家組織啟動程序

中央社2018/06/07 09:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）美洲國家組織昨天通過決議，展開暫停委內瑞拉成員國資格的程序，組織還需召開特別會議，表決後才能確定暫停委國資格。

這項決議是美洲國家組織（OEA）面對委內瑞拉政治、經濟、社會和人道危機惡化，共同採取的行動。巴西等國在會中提出決議，有19國投票贊成，4國反對，11國棄權，決議獲得通過。

決議文強調，委內瑞拉5月20日的總統選舉不合法，因不符國際標準，無法保證進行自由、公正、透明和民主的進程。

決議文還提到，有必要處理巴西等組織成員國，出現委內瑞拉移民和難民人數增加的問題。

美洲國家組織有34個成員國，下一步是召開特別會議表決，須有24個國家投贊成票，才能通過暫停委內瑞拉的成員國資格。

今年2月23日，美洲國家組織通過決議，要求委內瑞拉政府重新考慮在4月22日舉行總統選舉，並接受國際人道援助，委國政府把選舉日延至5月20日。

4月3日，美洲國家組織再次譴責，稱委內瑞拉正在經歷「違憲修改憲法秩序的進程」。

委內瑞拉在去年4月已要求退出美洲國家組織，最後完成期限是2019年4月。委國的成員國資格一旦被暫停，等同證實美洲國家組織對5月選舉不合法的質疑，可能阻礙委內瑞拉獲得南半球以外國家的國際援助。

委內瑞拉的資格若被暫停，將成為近年第2個被美洲國家組織暫停資格的成員國。宏都拉斯在2009年發生政變，推翻總統賽拉亞（Manuel Zelaya），被暫停資格，古巴則在同年重返美洲國家組織。（編輯：廖漢原）1070607

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