暫停委內瑞拉成員國 美洲國家組織啟動程序

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）美洲國家組織昨天通過決議，展開暫停委內瑞拉成員國資格的程序，組織還需召開特別會議，表決後才能確定暫停委國資格。

這項決議是美洲國家組織（OEA）面對委內瑞拉政治、經濟、社會和人道危機惡化，共同採取的行動。巴西等國在會中提出決議，有19國投票贊成，4國反對，11國棄權，決議獲得通過。

決議文強調，委內瑞拉5月20日的總統選舉不合法，因不符國際標準，無法保證進行自由、公正、透明和民主的進程。

決議文還提到，有必要處理巴西等組織成員國，出現委內瑞拉移民和難民人數增加的問題。