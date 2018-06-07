用電大戶節電方案 經長：今年暫緩

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部長沈榮津今天表示，經盤點至年底前的供電情勢，原針對用電大戶的節電方案今年估將暫緩實施，但仍會協助用電大戶提升設備效能及擬定緊急應變計畫等兩項工作。

因應夏季用電高峰，經濟部能源局先前預告，將要求契約容量1000瓩以上的工業用電大戶參與公用售電業提報的需量反應措施，廣徵各界意見，但業者反彈多，沈榮津今天證實，今年擬暫緩實施用電大戶節電方案。

沈榮津今天出席第5屆台北5G國際高峰會，會前受訪表示，經盤點今年至年底的供電情勢，備轉容量將近200萬瓩，備轉容量約在5%到6%，因此希望今年暫緩實施用電大戶節電方案。