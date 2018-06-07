影音／漢光演習反空降演練　模擬共軍占領清泉崗基地

漢光 34 號演習今（7）日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，操演採「實兵、全裝」模式，全程區分基地防衛作戰及反空(機)降作戰兩階段，模擬解放軍空降部隊攻占清泉崗基地。

演習第一階段為基地防衛作戰，首次運用民用型無人機及航控人員，執行戰場偵蒐、目標標定、戰果監控等；在機場跑滑道搶修方面，更首度徵集民間機具及操作人員納入軍勤隊編組，模擬戰時機場跑、滑道搶修作業；同時首次運用民營電信公司力量搶修基地台，維持各級部隊指管暢通。

第二階段－反空（機）降作戰，則區分防空部隊暨戰機緊急起飛接戰、基地防衛部署、基地防衛作戰、空中密接支援、空中突擊作戰及攻擊掃蕩作戰等六個課目，透過實戰場景磨練作戰區的聯戰作為，同時提升指管效能，達成演習目標。