影音／漢光演習反空降演練　模擬共軍占領清泉崗基地

漢光 34 號演習今（7）日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，操演採「實兵、全裝」模式，全程區分基地防衛作戰及反空(機)降作戰兩階段，模擬解放軍空降部隊攻占清泉崗基地。
演習第一階段為基地防衛作戰，首次運用民用型無人機及航控人員，執行戰場偵蒐、目標標定、戰果監控等；在機場跑滑道搶修方面，更首度徵集民間機具及操作人員納入軍勤隊編組，模擬戰時機場跑、滑道搶修作業；同時首次運用民營電信公司力量搶修基地台，維持各級部隊指管暢通。
第二階段－反空（機）降作戰，則區分防空部隊暨戰機緊急起飛接戰、基地防衛部署、基地防衛作戰、空中密接支援、空中突擊作戰及攻擊掃蕩作戰等六個課目，透過實戰場景磨練作戰區的聯戰作為，同時提升指管效能，達成演習目標。
國防部表示，本次演習參演部隊官兵共計 4,100 餘人，動用陸軍 AH-64D、AH-1W 攻擊直升機、UH-60M 黑鷹直升機、雲豹甲車、M60A3戰車等各式空中與地面武器，及空軍 F-16、IDF經國號主力戰機等 60 類 1,500 餘件裝備參演。最後陸軍派出心戰喊話車勸阻敵軍投降、不要抵抗，會確保他們的安全。不投降的敵軍最後就遭到防衛軍殲滅。
原本參與演習的空軍第五聯隊則因 4 日發生F-16戰機墜毀事故，造成飛官吳彥霆少校不幸殉職，因而取消參與操演，改由嘉義基地第四聯隊參與演習。
▲漢光34號演習「聯合反空(機)降作戰演練」，F-16戰機投擲熱焰彈模擬對地炸射。（圖／記者呂炯昌攝 , 2018.6.7)
▲漢光34號演習「聯合反空(機)降作戰演練」，M60A3戰車火力支援協助步兵收復清泉崗基地。（圖／記者呂炯昌攝 , 2018.6.7)