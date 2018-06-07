美元未來怎麼走？　外銀這麼看　股市則看好這一區

新興市場股、債市5月持續承壓，主要因為美元兌主要貨幣和新興市場貨幣均繼續走強，惟亞洲（日本除外）股票大體維持區間震盪走勢。渣打國際商業銀行財富管理發布6月全球市場展望報告指出，在預期美元未來12個月可能走弱下，新興市場資產近期走弱，可視為評估是否增加投資的機會。
渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，雖然近期新興市場資產承壓，但看好亞洲（日本除外）股票的觀點仍然不變，支持的因素包括預期盈餘成長仍相當穩健、與成熟市場相比，新興市場股票繼續提供投資價值，以及在年初走弱之後，近期新興市場股票不再像過往那樣昂貴且盈餘繼續成長。
在新興債券方面，傅敏儀指出，雖然美國國債殖利率攀升引發近期跌勢，意味著債券價格更低，還有評價走弱，信用利差擴大，但渣打銀行財富管理部門仍認為在資產配置中保持或增加新興市場政府債券投資具有價值，美元和當地貨幣政府債券殖利率當前均遠高於6%，且很多主要當地貨幣債券市場的「實質」殖利率（即剔除通膨），目前處於有吸引力的水平。
傅敏儀認為，美國國債殖利率攀升構成的壓力將減輕，因為美國通膨的市場預期趨於正常化，僅略高於2%，加上美元走弱的長期推動力仍然未變，包括美國的政府和貿易赤字增加以及歐元區貨幣政策可能正常化。因此，渣打認為新興市場債券（美元與當地貨幣債券）和亞洲（日本除外）股票近期走弱，可能反而提供投資機會。