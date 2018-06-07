美元未來怎麼走？　外銀這麼看　股市則看好這一區

新興市場股、債市5月持續承壓，主要因為美元兌主要貨幣和新興市場貨幣均繼續走強，惟亞洲（日本除外）股票大體維持區間震盪走勢。渣打國際商業銀行財富管理發布6月全球市場展望報告指出，在預期美元未來12個月可能走弱下，新興市場資產近期走弱，可視為評估是否增加投資的機會。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，雖然近期新興市場資產承壓，但看好亞洲（日本除外）股票的觀點仍然不變，支持的因素包括預期盈餘成長仍相當穩健、與成熟市場相比，新興市場股票繼續提供投資價值，以及在年初走弱之後，近期新興市場股票不再像過往那樣昂貴且盈餘繼續成長。