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中央社

傳M17赴美掛牌恐延後 公司：緘默期不回應

中央社2018/06/07 10:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北7日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment原本預計美國時間6月6日在紐約證交所上市，如今傳出掛牌恐延後；M17表示，因仍處於緘默期，不便評論或回應。

以17直播快速竄紅的M17集團日前向美國證券交易委員會（SEC）送件，根據紐約證交所（NYSE）公布的資訊，M17將以代號「YQ」於美國時間6月6日正式登上NYSE，股價10美元至12美元，預計募資9500萬美元，將成為台灣近年首家赴美上市的新創企業。

根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，2015年7月在台灣創立的17 Media用戶數目前是亞洲已開發國家最大直播平台，今年第1季在亞洲已開發國家的直播營收市占率為19.2%，註冊用戶達3330萬人，每月活躍用戶約100萬人。

從個別國家的直播營收市占率來看，17 Media今年第1季在台灣市占率高達38.6%穩居龍頭，比第二名市占率多出一倍；在香港以市占率15.3%登上冠軍；在日本市占率18.6%排名第二，但相較於去年第4季市占率9.6%約倍增。

M17遞交的申請書顯示，M17去年營收達7950萬美元（約新台幣23.58億元），因營業費用高達5044萬美元，導致虧損2201萬美元；今年第1季M17營收3790萬美元，仍處於虧損。（編輯：楊玫寧）1070607

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