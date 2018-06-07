傳M17赴美掛牌恐延後 公司：緘默期不回應

（中央社記者吳家豪台北7日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment原本預計美國時間6月6日在紐約證交所上市，如今傳出掛牌恐延後；M17表示，因仍處於緘默期，不便評論或回應。

以17直播快速竄紅的M17集團日前向美國證券交易委員會（SEC）送件，根據紐約證交所（NYSE）公布的資訊，M17將以代號「YQ」於美國時間6月6日正式登上NYSE，股價10美元至12美元，預計募資9500萬美元，將成為台灣近年首家赴美上市的新創企業。

根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，2015年7月在台灣創立的17 Media用戶數目前是亞洲已開發國家最大直播平台，今年第1季在亞洲已開發國家的直播營收市占率為19.2%，註冊用戶達3330萬人，每月活躍用戶約100萬人。