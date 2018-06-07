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中央社

朱利安尼：川普強硬態度 逼北韓懇求恢復峰會

中央社2018/06/07 10:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社耶路撒冷6日綜合外電報導）前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）今天表示，美國總統川普突如其來取消和北韓領導人金正恩的高峰會後，川普強硬態度，迫使金正恩懇求恢復外界注目的川金會。

朱利安尼在接受美聯社專訪時，駁斥這種說法可能在訂於下週召開峰會前夕破壞會談氣氛的聯想。朱利安尼說，金正恩必須瞭解美國處於強勢。

朱利安尼告訴美聯社：「這指出總統是強勢人物。除非他瞭解這點，否則協商不會有助益。」

朱利安尼說，北韓辱罵美國副總統彭斯（MikePence）、國家安全顧問波頓（John Bolton），甚至揚言以核子武器摧毀美國。川普並未坐視，而是毅然取消峰會。

金正恩迅速改變立場，不但表達願意討論非核化，還要求恢復召開峰會。

朱利安尼說：「這就是我指的懇求。」川金會12日如期在新加坡召開。

朱利安尼也是川普的私人律師。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查川普助理是否在2016年總統競選期間和俄羅斯勾結，以及川普是否採取任何行動，試圖阻撓通俄案調查，比如說開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。

朱利安尼宣稱，穆勒迄今沒有提出總統涉及任何不法的證據，且穆勒團隊中充斥不少民主黨人士，包括希拉蕊．柯林頓競選總統的支持者。

朱利安尼說：「總統非常想接受約談。他的律師則對此深表疑慮。他們要說服我們，這會是一場公正的訪談。」

朱利安尼說，到目前為止，穆勒還沒有提出任何指涉總統有任何不法的證據。

「倘若他們能提出強力，看似有罪的證據，我們會考慮建議我們的客戶接受約談。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070607

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