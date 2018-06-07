竹縣提名不用全民調　馬英九：應按制度走

國民黨新竹縣長提名機制轉彎引發批評，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今（7）日表示，馬英九一貫的原則，就是不介入黨內初選，但他也注意到最近初選情勢發展，引發爭議。為免造成親痛仇快的結果，馬認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。國民黨沒有分裂的本錢，一定要團結，才能贏得勝選。
目前國民黨新竹縣長選戰狀況未明，在全國各縣市都已全民調決定人選後，新竹縣卻改變初選制度，撤銷以「全民調」方式決定新竹縣長提名人選的做法，但制度改變卻遭到外界批評；對此，國民黨發言人洪孟楷表示，決定方式經中常會決議通過，這是民主的過程，盼各界尊重。
徐巧芯表示，國民黨中常會去年10月就通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若發生參選人無法協調產生提名人選的情形，就依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」的規定，也就以是全民調的方式進行黨內初選。
徐巧芯說，今年以來，包括台北、新北、台中等原本競爭激烈的縣市，都是依照去年10月通過的提名辦法，用全民調的方式進行黨內初選，以決定提名人選。民調結果出爐後，原本的競爭對手也都能接受，並支持提名人選，展現君子風度，獲得媒體一致好評，認為國民黨是有制度的優良政黨，再再證明全民調確實公平可行。
徐巧芯表示，馬英九認為，黨內初選只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議。馬也希望，國民黨各縣市的提名人選能盡快出爐，團結一致，贏得年底的勝利。