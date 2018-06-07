NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈網購假學歷　她竟騙到年薪250萬奧議員出局　公督盟盼打開議會黑箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

竹縣提名不用全民調　馬英九：應按制度走

記者戴祺修／台北報導2018/06/07 10:34
▲前總統馬英九。（圖／記者呂烱昌攝 )
▲前總統馬英九。（圖／記者呂烱昌攝 )

國民黨新竹縣長提名機制轉彎引發批評，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今（7）日表示，馬英九一貫的原則，就是不介入黨內初選，但他也注意到最近初選情勢發展，引發爭議。為免造成親痛仇快的結果，馬認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。國民黨沒有分裂的本錢，一定要團結，才能贏得勝選。

目前國民黨新竹縣長選戰狀況未明，在全國各縣市都已全民調決定人選後，新竹縣卻改變初選制度，撤銷以「全民調」方式決定新竹縣長提名人選的做法，但制度改變卻遭到外界批評；對此，國民黨發言人洪孟楷表示，決定方式經中常會決議通過，這是民主的過程，盼各界尊重。

徐巧芯表示，國民黨中常會去年10月就通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若發生參選人無法協調產生提名人選的情形，就依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」的規定，也就以是全民調的方式進行黨內初選。

徐巧芯說，今年以來，包括台北、新北、台中等原本競爭激烈的縣市，都是依照去年10月通過的提名辦法，用全民調的方式進行黨內初選，以決定提名人選。民調結果出爐後，原本的競爭對手也都能接受，並支持提名人選，展現君子風度，獲得媒體一致好評，認為國民黨是有制度的優良政黨，再再證明全民調確實公平可行。

徐巧芯表示，馬英九認為，黨內初選只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議。馬也希望，國民黨各縣市的提名人選能盡快出爐，團結一致，贏得年底的勝利。

關鍵字新竹縣長選舉馬英九林為洲全民調
飛官吳彥霆殉職　小英：國家的損失漢光演習重頭戲　反空降演練登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan