竹縣提名不用全民調　馬英九：應按制度走

國民黨新竹縣長提名機制轉彎引發批評，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今（7）日表示，馬英九一貫的原則，就是不介入黨內初選，但他也注意到最近初選情勢發展，引發爭議。為免造成親痛仇快的結果，馬認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。國民黨沒有分裂的本錢，一定要團結，才能贏得勝選。

目前國民黨新竹縣長選戰狀況未明，在全國各縣市都已全民調決定人選後，新竹縣卻改變初選制度，撤銷以「全民調」方式決定新竹縣長提名人選的做法，但制度改變卻遭到外界批評；對此，國民黨發言人洪孟楷表示，決定方式經中常會決議通過，這是民主的過程，盼各界尊重。