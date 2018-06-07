高通前執行長Jacobs將創辦5G新創 繼續努力籌

今年甫被拔除職務的前高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 執行長兼董事長 Paul Jacobs 在持續推進私有化高通的計畫之餘，今年也將推出一家專注研發先進無線科技的公司。

Jacobs 週三 (6 日) 宣布，他將與兩名高通前高階管理者成立一家叫做「Xcom」的公司。 前高通總裁 Derek Aberle 將帶領 Xcom 公司的運作，而前高通科技長 Matt Grob 負責該公司的研發工作，Jacobs 則是 Xcom 的執行長。

Aberle 表示，Xcom 旨在讓下一代無線科技，即稱 5G，更加安全、可靠、反應快速以及其他優點。他在受訪時表示，「我們認為美國需要對通訊科技投資更多，而我們有能力做到這一點。」