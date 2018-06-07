誤射雄三飛彈案 射控士官長二審判1年9月

高雄地院審理時，認為飛彈雖由高嘉駿發射，但陳銘修擅自離去未把飛彈火線安全接頭拔下，也未將作戰模式改回訓練模式，是造成飛彈誤射的元凶，且高嘉駿坦承犯行，因此對陳銘修從重量刑。

全案高雄地檢署偵結，依廢弛職務、業務過失致死罪起訴金江艦上飛彈中士高嘉駿、射控士官長陳銘修，以及兵器長許博為3人。高雄地方法院民國106年9月30日審結宣判，依業務過失致死等罪判處許博為有期徒刑1年2個月、高嘉駿1年6個月、陳銘修2年。

全案上訴高雄高分院，今天審結宣判，合議庭依業務過失致死等罪，許博為1年2個月、高嘉駿1年6個月、陳銘修二審時坦承犯行，刑期由一審的2年改判1年9個月。全案可上訴。

105年7月1日，海軍金江艦在左營軍港操演前進行雄三飛彈系統檢測時，在港內誤射雄三飛彈，誤擊在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡和3名船員受傷。

雄檢偵辦查出時任射控士官長陳銘修在測考前先測試雄三飛彈迴路，向兵器長許博為領取火線安全接頭，艦上只有2具發射飛彈模擬測試器，卻交付4支火線安全接頭給陳銘修，由陳銘修將2支火線安全接頭連接在2枚雄三飛彈實彈上，且陳銘修測試迴路完畢後未注意將飛彈實彈上的火線安全接頭取下，也未將發射飛彈的作戰模式改為訓練模式即離開戰情室，獨留飛彈中士高嘉駿在戰情室，造成飛彈誤射致人於死的意外。(編輯:孫承武)1070607