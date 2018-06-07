廣編／高原騎士年度限量系列　磅礡鉅獻

高原騎士「THE DARK」藉以歌頌奧克尼的秋與冬，那是躲避戶外惡劣氣候，與家人朋友享受夏日辛勤豐收成果的時刻。酒液於初次歐洲紅橡木雪莉桶中熟成17年以上，深沈內斂的風味中蘊含著果乾、肉桂、烘烤杏仁、雪松木與水果蛋糕的香甜，並以高原騎士招牌帶著石楠花香氣的泥煤煙燻味點綴。

來自奧克尼群島帶有濃厚維京文化的單一麥芽威士忌—高原騎士， 繼前兩年推出受到酒評專家和消費者肯定的ICE EDITION與FIRE EDITION限定系列後，今年再次驕傲地呈現最新年度限量酒款系列「THE DARK」、「THE LIGHT」，藉此向世人分享蘇格蘭緯度最高威士忌酒廠所在地—奧克尼強烈的季節與氣候反差，以及傳承維京祖先秉持的工藝精神，造就出獨有的頂級風味和平衡口感。

與北歐國家同屬高緯度的奧克尼群島，居民們在日照長達18小時的夏至當天，會聚集在布羅德蓋石圈（Ring of Brodgar），歡慶著新生，光明、活力以及希望，那正是高原騎士「THE LIGHT」呈現的意涵。使用美國白橡木雪莉桶熟成同樣長達17年以上，明亮酒色帶來清新的視覺印象，焦糖洋梨、肉豆蔻、香草等甜蜜氣息搭配橡木、雪松木與淡雅泥煤煙燻味，強烈卻完美地均衡其中。

酒款外觀以黑色和橡木原色構築而成的木框架，框身頂部與底部刻劃的兩個圓各自代表著夏至豔陽與低垂冬暮，傳達出奧克尼強烈季節差異形成的高反差平衡。「THE DARK」與「THE LIGHT」分別以亮黑色及淡綠色特製玻璃瓶盛裝，瓶身蛇龍圖騰浮雕取自維京傳說，巨大身軀纏繞著世界，形成一個莫比烏斯環符號，象徵黑暗寒冬以及希望之日的無限循環。橡木酒架和蛇龍身軀上以北歐古文盧恩字母刻寫的「THE DARK」和「THE LIGHT」，則藉以表達對維京先祖的歌頌。瓶身背面刻印著「以奧克尼的驕傲釀造（Made with Pride on Orkney）」，更再次呼應了高原騎士對這片土地的熱愛與崇敬。

高原騎士「THE DARK」、「THE LIGHT」將於六月下旬正式上市，為回饋台灣市場忠實愛好者，特別推出台灣限定、全球限量17套的「高原騎士THE DARK & THE LIGHT 限量珍藏組」，運用低調高質感的大理石材，打造風格獨具的黑白雙色陳列座，每一個陳列座皆擁有獨一無二的質感紋理及專屬序號，更加突顯酒款的獨特與珍貴！即日起至2018年6月29日止，開放訂購抽籤登記，有興趣成套收藏的愛好者，請上專屬訂購網頁或高原騎士台灣FB粉絲專頁查詢相關訊息。

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