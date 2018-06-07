警扮籃球客　破公園職業賭場

中壢分局中壢派出所於昨（6）日18時，在中壢區中正公園內查獲公園流動之職業賭場，現場帶回負責人廖嫌（男、63年次、人力仲介業、有賭博前科）、荷官葉嫌（男、55年次、工、有公危及竊盜前科）、莊家陳嫌（男、66年次、房仲業、毒品前科）、把風嫌疑人柯嫌（男、62年次、水電業、毒品前科）及劉嫌（男、60年次、無業、有詐欺前科）、賭客邱嫌6人等共計11人，並查扣抽頭金4萬4500元、賭金11萬6000元、聯絡手機2支、賭具1批，全案訊後依法移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

警方表示，該賭博場所分工細膩，有專責人員負責把風，並由把風人員負責選定疑似便衣刑事人員後跟監回報，一但有任何打草驚蛇的舉動，該賭博集團即鳥獸散或相互掩護，藏匿現金及部分賭具等物品。

不過，近期接獲民眾以匿名信件指出，曾在該處賭博慘輸80餘萬，希望警方可以積極取締。警方獲報後不敢大意，遂強力規劃取締行動，當日偽裝成打籃球的學生及掃地的清潔隊員，伺機靠近後，將籃球、清潔服一丟一脫，全體一踴而上，才將該賭博集團含賭客一網打盡。



▲中壢所副所長甘博倫，扮籃球客短褲裝。（圖／中壢分局中壢派出所提供 , 2018.06.07）

據了解，當日由中壢派出所所長黃一航指揮下，專案組分別由副所長甘博倫（扮籃球客）、警力共12名，蒐證完竣時機成熟立即進行圍捕，現場逮捕主持人廖O文。據負責人表示，該成員有5個人，特定從南部高雄北上至北部各公園，以象棋比大小之方式，招攬不特定人士進行對賭，每次賭注可押100至500元不等，南部的玩法稱作「木龜（臺語音）」並以每日500元僱請把風人員監視避免遭查緝。由於賭客及負責人皆在公共場所進行賭博、現場人贓俱獲，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。