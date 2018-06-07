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中保去年獲利登頂 今年重點在物聯網及健康照護業務

鉅亨網2018/06/07 10:36
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中保 (9917-TW) 去年稅後純益為 22.3 億元創新高，年增 2.47 倍，每股純益 5 元，今 (7) 日股東會通過配發每股 4 元現金股利。中保指出，今年布局重點將在物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場。

中保今年營運動能看好物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場等布局。中保無限＋智慧居家系統為中保轉型物聯網生活服務業的產品，今年營運重點持續在推廣客戶數，目前客戶數已超過 5 萬戶。此外該系統將整合更多產品或智慧服務，像是客戶喜愛的電子鎖，藉以提升中保無限＋智慧居家系統的產品價值，也拉高客單價從以往的每月 1680 元提高平均客單價約 2000 元以上。

通路經營方面，中保無限家生活館，從去年底開始調整門市體質，針對各生活館所屬地區群族的消費習慣，移除獲利低項目，並加強餐飲或飲品等獲利高項目，以提高整體獲利，並順利為生活館導入人流，成為中保打入物聯網生活服務的社區型展示中心。目前中保無限家生活館在大台北地區共計有 13 門市。

中保強調，公司新一代「智慧照護解決方案」透過物聯網技術，整合受照顧者使用的智慧床墊和家中常用家電設備，被照顧者可聲控家中家電開啟或床架起降，而智慧床墊可記錄翻身起身次數，作為照護者的參考數據，或偵測到半夜長期時間離床等異常，會主動送出通知給家屬或照護者與中保健康守護中心，提高照護單位的管理效率與降低人力負擔；智慧床墊也可隨時監測生理數據，累積睡眠大數據，便於後續的睡眠管理。

中保日 K 線圖

 

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