特斯拉Model3生產目標有望達標 和大、恒耀成長

電動車大廠特斯拉 (Tesla)6/5 召開股東會，釋出 Model3 拚周產 5000 台的目標，最快 6 月底前有可能達成的樂觀訊息，緩和市場悲觀預期，相關台廠供應鏈營運動能看俏，法人指出，隨著特斯拉產量逐漸開出, 和大 (1536-TW) 營收成長動能可期，可望持續轉強。

特斯拉在一連串產線升級與調整後，Model3 6 月產量將達每周近 5000 台，法人指出，此高於一些市場上的悲觀預估，將有助推升相關台股供應鏈如貿聯 - KY(3665-TW)、和大、健和興 (3003-TW) 和恒耀 (8349-TW) 的營收成長表現等。