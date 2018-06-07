QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

QS列出1000所頂尖學府，台灣共有17所上榜，其中躋身前500名的大學依序為：國立台灣大學排名第72名；國立清華大學163名；國立交通大學208名；國立成功大學234名；國立台灣科技大學257名；國立陽明大學292名；國立台灣師範大學308名；台北醫學大學362名；國立中山大學402名；國立中央大學415名；長庚大學429名。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布2019世界大學排行，麻省理工學院連續7年第一，國立台灣大學名列72，是台灣唯一列全球前百大的學府，也比去年進步4名。

台灣在500大以外，入榜的學校包括國立臺北科技大學排名在561到570間；國立政治大學排名在601到650間；國立中興大學排名在651到700間；國立中正大學、逢甲大學及輔仁大學排在801到1000之間。

麻省理工學院改寫紀錄連續7年第一，第2到第4名仍是史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院。然而第5名是牛津大學，首度擠下宿敵劍橋大學，成為英國排名最高學府。

第7到第10名依序是蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）、倫敦帝國學院、芝加哥大學、倫敦大學學院（UCL）。

除了歐美的學校外，排名最高的大學位於新加坡和中國大陸。新加坡國立大學位居第11；新加坡南洋理工大學排名第12。北京清華大學升至第17；北京大學第30名。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070607