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中央社

漢光反機降演練 國軍重砲轟擊殲滅共軍

中央社2018/06/07 10:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北7日電）今天在台中進行的聯合反空（機）降作戰演練，為漢光34號演習重頭戲，模擬共軍空降欲奪控清泉崗機場，國軍出動多架次戰機、坦克及官兵聯戰，重砲轟擊、分進合擊下殲滅共軍。

今天在台中清泉崗機場進行的聯合反空（機）降作戰演練，為國軍漢光34號演習重頭戲，其中一項特點是，為歷年漢光首次動員民間後備能量，讓營造廠、中華電信參與演訓，模擬清泉崗機場跑道、通訊設施戰損復舊。

今天的演習近1個小時，模擬大批共軍搭乘C-130運輸機空降欲奪取、控制清泉崗機場，國軍監測到敵情後，IDF經國號戰機緊急起飛進行轟炸，隨後國軍緊急疏散復仇者、愛國者飛彈，避免遭共軍破壞。

隨後模擬共軍的F-16空軍第四聯隊開始轟炸機場，由於造成起飛跑道毀損，這時民間營造廠立刻將砂石車、修補機具進駐毀損現場進行復舊，保持國軍戰力。

這時多架次共軍運輸機自空中出現，開始空投物資，甚至重達2.3公噸的軍用悍馬車也從C-130運輸機中出現，在拖曳傘受風力牽引下迅速自機艙內拖出，最後平穩、安全著陸，宛如電影「玩命關頭」畫面，相當精彩。

由於此時地面戰事相當激烈，國軍空軍第一聯隊、第四聯隊出動8架次IDF戰機、8架次F-16戰機進行火力支援、掩護地面部隊作戰；而AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1眼鏡蛇攻擊直升機在戰機離開後開始掃蕩戰場，現場砲聲隆隆、迴盪在廣闊的清泉崗機場中。

CM11戰車、雲豹8輪裝甲車最後在煙幕的掩護下成功挺進第一線戰區，在機槍、戰車砲的層層轟炸下，將共軍所在處轟成焦土，成功殲滅贏得勝仗。

國防部表示，這次的參與部隊、官兵共計約4100人，動用陸軍各式空中、地面武器及空軍主力戰機，共約60類、1500件裝備參演，希望藉由操演讓官兵熟悉任務、發揮戰力，也能讓國人了解國軍保家衛國的決心、凝聚全民國防共識。（編輯：楊凱翔）1070607

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