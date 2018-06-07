秦良丰意外後 航特部指揮官帶頭跳傘重整信心

（中央社記者游凱翔台北7日電）漢光演習反空降課目今天在清泉崗基地實施，日前因傘兵秦良丰跳傘受傷，為重整信心，航特部指揮官張宗才少將身先士卒、率領200名官兵跳傘，激勵官兵、更彰顯對保傘連的信任。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。

國軍漢光34號演習今天在台中清泉崗基地進行「反空機（降）作戰演練」，為了重整航特部官兵的信心，張宗才少將身先士卒，帶著特戰官兵「忠義驃悍」精神，親自率領200名特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務。