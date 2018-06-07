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中央社

陸委會：未嚴審陸商務人士來台 譴責媒體誤導

中央社2018/06/07 10:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北7日電）中國時報今天援引台北市美國商會「2018台灣白皮書」稱政府嚴審大陸人士來台，恐影響跨國企業全球布局。陸委會上午表示，政府並未嚴審大陸商務人士來台，譴責報導惡意扭曲。

中國時報今天援引台北市美國商會6日發表的「2018台灣白皮書」，稱台北市美國商會「強烈建議」政府，放寬中國大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

行政院大陸委員會上午發布新聞稿，譴責中時惡意曲解美國商會「2018臺灣白皮書」報告原意，虛構嚴審假象，蓄意誤導民眾、混淆視聽，誤導社會大眾。

陸委會指出，美商歷年均公布白皮書，提出對政府建議。今年建議政府放寬中國大陸商務人士來台簽證效期，為便利商務往來，並無「警告」政府，也無若不修正，恐讓國際投資卻步等內容。

陸委會表示，中國大陸商務人士來台簽證效期相關規定，自政府上任以來未作更動，最長不得逾1個月，並未改變此規定，沒有「嚴審」之說。「嚴審」大陸人士來台僅針對來台具統戰目的的中國大陸高官，其他交流一切如常。

陸委會強調，昨晚已向中時澄清：「政府已持續檢討放寬大陸人士來台從事商務活動之規定，並簡化相關申請程序，未來將由相關機關評估整體實際需求。」但中時今天報導仍虛構政府將「嚴審」的假象，蓄意誤導民眾。

陸委會表示，對於外界所提各項修法建議，將繼續配合主管機關內政部移民署及相關部會，持續檢討中國大陸商務人士來台相關規定，以營造便利商務運營的友善環境。

台北市美國商會昨天發表2018台灣白皮書，除了提出建議，也肯定台灣政府尋求解決方案的態度，並指2017年白皮書的建議獲得解決以及有良好進展的數量均是歷年最佳。（編輯：楊昇儒）1070607

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