陸委會：未嚴審陸商務人士來台 譴責媒體誤導

陸委會指出，美商歷年均公布白皮書，提出對政府建議。今年建議政府放寬中國大陸商務人士來台簽證效期，為便利商務往來，並無「警告」政府，也無若不修正，恐讓國際投資卻步等內容。

陸委會表示，中國大陸商務人士來台簽證效期相關規定，自政府上任以來未作更動，最長不得逾1個月，並未改變此規定，沒有「嚴審」之說。「嚴審」大陸人士來台僅針對來台具統戰目的的中國大陸高官，其他交流一切如常。

陸委會強調，昨晚已向中時澄清：「政府已持續檢討放寬大陸人士來台從事商務活動之規定，並簡化相關申請程序，未來將由相關機關評估整體實際需求。」但中時今天報導仍虛構政府將「嚴審」的假象，蓄意誤導民眾。

陸委會表示，對於外界所提各項修法建議，將繼續配合主管機關內政部移民署及相關部會，持續檢討中國大陸商務人士來台相關規定，以營造便利商務運營的友善環境。

台北市美國商會昨天發表2018台灣白皮書，除了提出建議，也肯定台灣政府尋求解決方案的態度，並指2017年白皮書的建議獲得解決以及有良好進展的數量均是歷年最佳。（編輯：楊昇儒）1070607