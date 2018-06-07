影音／漢光演習空降演練　弟兄期盼秦良丰早日歸隊

漢光 34 號演習今（7）日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，由於特指部秦良丰上兵上月（17）日在漢光演習預演期間發生跳傘意外，特戰指揮部指揮官率先跳傘，部隊弟兄也期盼他能早日歸隊。
秦良丰目前傷勢穩定恢復中，這段期間，不僅單位弟兄自發性撰寫祈福卡片，國軍官兵也紛紛集氣祝福，而來自社會各界的打氣留言亦雪花般的湧入良丰臉書，甚至在後續的預演期間，更出現漢光演習預演時，AH-1W 攻擊直升機機艙窗戶內張貼「良丰加油」海報的感人畫面。
7 日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，特戰指揮部指揮官張宗才少將身先士卒，親自率領特戰官兵跳傘。特指部第三營長古瑞彬表示，本次擔任攻擊軍的 162 員順利平安著陸，他表示，在秦良丰發生跳傘意外後，對官兵加強心理建設、進精進訓練，這次全部平安完成任務，也希望秦良丰能早日歸隊。
特指部第三營長少尉醫護組長朱世民是秦良丰跳傘意外發生後，第一時間趕到現場的救護人員，他說事發當時立即實施CPR救護，直到救護車抵達現場，他感謝當天每一位在場的醫護人員，才有今天的「良丰奇蹟」。
▲秦良丰跳傘意外發生後，特指部第三營長少尉醫護組長朱世民是第一時間趕到現場的救護人員。（圖／記者呂炯昌攝 , 2018.6.7)