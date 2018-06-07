影音／漢光演習空降演練　弟兄期盼秦良丰早日歸隊

漢光 34 號演習今（7）日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，由於特指部秦良丰上兵上月（17）日在漢光演習預演期間發生跳傘意外，特戰指揮部指揮官率先跳傘，部隊弟兄也期盼他能早日歸隊。

秦良丰目前傷勢穩定恢復中，這段期間，不僅單位弟兄自發性撰寫祈福卡片，國軍官兵也紛紛集氣祝福，而來自社會各界的打氣留言亦雪花般的湧入良丰臉書，甚至在後續的預演期間，更出現漢光演習預演時，AH-1W 攻擊直升機機艙窗戶內張貼「良丰加油」海報的感人畫面。

7 日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，特戰指揮部指揮官張宗才少將身先士卒，親自率領特戰官兵跳傘。特指部第三營長古瑞彬表示，本次擔任攻擊軍的 162 員順利平安著陸，他表示，在秦良丰發生跳傘意外後，對官兵加強心理建設、進精進訓練，這次全部平安完成任務，也希望秦良丰能早日歸隊。