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中央社

台灣頂尖大學將助泰國培育4.0產業高階人才

中央社2018/06/07 10:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷7日專電）為協助泰國推動「泰國4.0」計畫，中華民國駐泰國代表處調查彙整台灣16所頂尖大學和中央研究院，將協助泰國培育4.0十大產業所需高階人才。

這項調查報告已分送泰國政府機關、高中以上學校、產業界和台商參考。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，為發揮台灣教育優勢與協助泰國培育產業高階人才，經過3個月調查，彙整可協助培育「泰國4.0」十大產業人才的台灣頂尖大學相關系所，包括中央研究院及國立台灣大學等16所台灣頂尖大學。

調查報告將分送泰國政府相關單位、大學、高中、產業協會、外商協會及台商參考，以方便泰國人才到台灣學習產業升級與新興產業技能，增進台泰人才培育與產業發展的鏈結。

泰國政府正積極推動「泰國4.0」計畫，以十大目標產業為優先發展的產業，包括5項既有產業（新一代汽車、智慧電子、精緻農業、高附加價值觀光及新一代食品），以及5項未來產業（自動機械及產業用機器人、數位經濟、生質燃料及生物化學、醫療照護及航空與物流）。

這次調查共有中央研究院及16所台灣頂尖大學回覆，包括國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立成功大學、國立臺灣科技大學、國立陽明大學、國立台灣師範大學、國立政治大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立中正大學、台北醫學大學、中國醫藥大學、中原大學及元智大學。符合「泰國4.0」十大產業發展的台灣的大學系所共有439個，可協助培育「泰國4.0」十大產業高階人才。

台灣的大學能提供優質教育與培育產業高階人才，有多所大學設英語學程可提供泰國的學生選擇就讀，並提供獎學金申請，包括政府提供的全額獎學金「台灣獎學金」、中央研究院提供包括每個月1130美元生活費的台灣國際研究生獎學金等。

至於可培育「泰國4.0」十大產業高階人才的台灣頂尖大學相關系所名單，可參考駐泰代表處網頁與「台泰粉絲頁」（Taiwan Thailand Fans）。有興趣的泰國民眾也可直接聯繫「台泰教育交流服務平台」的Line帳號TTedu，以獲得這項調查結果。（編輯：陳俊碩）1070607

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